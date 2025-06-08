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الفاو: ليبيا تواجه تفشيًا جديدًا للجراد الصحراوي

تحذيرات من انتشار واسع للجراد في شمال إفريقيا

8 يونيو، 2025 12:44 م
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الفاو: ليبيا تواجه تفشيًا جديدًا للجراد الصحراوي
الفاو: ليبيا تواجه تفشيًا جديدًا للجراد الصحراوي

أخبار ليبيا 24

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرًا حديثًا حذّرت فيه من تصاعد موجة تفشي الجراد الصحراوي في شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن ليبيا، إلى جانب تونس والجزائر، باتت ضمن الدول المهددة بانتشار واسع لهذه الحشرة المدمّرة.

  • الفاو: ليبيا باتت ضمن الدول المهددة بانتشار واسع لهذه الحشرة المدمّرة.

وأوضح التقرير أن أواخر شهر مايو 2025 شهدت نشاطًا متزايدًا لأسراب الجراد، لا سيما الحشرات البالغة غير الناضجة، إلى جانب ظهور أسراب صغيرة في عدد من المناطق الليبية، خاصة في الشمال، إضافة إلى رصد تحركات مماثلة في الأراضي التونسية والجزائرية.

  • الفاو: ظهور أسراب صغيرة في عدد من المناطق الليبية

وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية المواتية ووفرة الغطاء النباتي ساعدا على تسريع دورة حياة الجراد، مما يزيد من احتمالات تفريخ جديد خلال الأسابيع القادمة. ومن المتوقع أن تظهر مجموعات جديدة من الحوريات والبالغات غير الناضجة، ما يعزز خطر انتشار الجراد على نطاق أوسع في الإقليم.

  • الفاو: استمرار هذا الوضع دون تدخل سريع قد يتسبب بأضرار جسيمة على القطاع الزراعي

وأكدت الفاو أن استمرار هذا الوضع دون تدخل سريع قد يتسبب بأضرار جسيمة على القطاع الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة أن الجراد الصحراوي معروف بقدرته العالية على تدمير المحاصيل خلال فترات انتشاره الواسع.

ودعا التقرير إلى ضرورة تكثيف جهود المراقبة والمكافحة، وتعزيز التعاون بين الدول المتأثرة للسيطرة على الوضع قبل خروجه عن السيطرة. كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير استباقية ميدانية عاجلة للحد من انتشار الجراد والتقليل من تداعياته البيئية والاقتصادية.

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8 يونيو، 2025 12:44 م
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