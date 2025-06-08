الرأي العام: سخط شعبي واسع وتشكيك في نوايا البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

ليبيا – 08 يونيو 2025

أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة أخبار ليبيا 24 حول أسباب إصرار البعثة الأممية على طرح مسارات غير تقليدية لتشكيل الحكومة في ليبيا، موجة عارمة من الغضب الشعبي والتشكيك بين المتابعين الليبيين. فقد جاءت غالبية التعليقات لتعكس انعدام الثقة الكامل في دور البعثة، واعتبارها أداة لإطالة أمد الأزمة وليس حلها.

محمد علي عبّر بوضوح عن هذا الاتجاه، قائلاً: “هؤلاء جاءوا إلى ليبيا للعمل على إطالة الأزمة وزرع الفتن بين الليبيين، الله يهلكهم.”

“الفوضى الخلاقة”: خطة مدروسة أم عذر للبقاء؟

برزت تعليقات لافتة في الرأي الشعبي ترى أن ما تقوم به البعثة الأممية ليس عشوائياً بل ضمن خطة مقصودة لإبقاء ليبيا في حالة عدم استقرار. وقد استخدم بعض المعلقين مصطلح “الفوضى الخلاقة” الذي غالباً ما يُربط بنظريات التدخل الخارجي لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالح معينة.

كتب أيمن الشلوي: “فوضى خلاقة لديمومة الأزمة وبالتالي ذريعة لوجودها في ليبيا”. وأضاف عبد الله سوف الجين: “لإطالة عمر الأزمة”.

اتهامات بالتبعية للولايات المتحدة والغرب

جزء كبير من الرأي الشعبي يرى أن البعثة لا تتحرك بإرادة مستقلة، بل تنفذ أجندات قوى غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذا التصور يعزز القناعة بأنها غير معنية فعلاً بحل الأزمة، بل بتدويرها حسب المصالح الدولية.

سند سليم حدد مصدر القرار: “ليس البعثة الأممية بل إدارة واشنطن”. أما لطفي محمد الزاوية فرأى أن الهدف هو “السيطرة الكاملة من قبل دول الغرب والليبيين يقتلون بعضهم”.

شرعنة الفوضى باسم “الشرعية الدولية”

من أبرز ما لفت الانتباه في التعليقات، هو الاتهام المباشر للبعثة الأممية بأنها لا تقوم فقط بإطالة أمد الأزمة، بل تفعل ذلك عبر غطاء قانوني ومؤسسي يسمى “الشرعية الدولية”. هذه الرؤية تتجلى بوضوح في تعليق أحد المشاركين الذي قال:

“لإطالة أمد الأزمة، لأن البعثة الأممية سبب الفساد والحروب والخراب، وتحت سيطرة الغرب وتنفذ كل ما يُطلب منها، وشرعنة الباطل تحت مسمى قرارات أممية ونهب ثروات الشعوب، وزرع الفوضى والتخلف والفقر والجهل. ظاهرهم حماية حقوق الإنسان، وباطنهم الخراب والدمار. أي دولة تدخلت في شؤونها الأمم المتحدة، مصيرها عدم الاستقرار والفوضى.”

يعكس هذا التعليق قناعة مترسخة بأن التدخل الأممي لا يأتي لحماية السلم أو دعم الانتقال السياسي، بل لتأطير مصالح القوى الكبرى بمسميات قانونية مثل “حماية حقوق الإنسان” أو “الانتقال الديمقراطي”. فبحسب هذا الطرح، فإن البعثة لا تكتفي بدور المتفرج، بل هي شريك فعّال في هندسة الأزمات، وتمكين الفساد، وتبرير النتائج الكارثية بقرارات ومبادرات ظاهرها نبيل، ولكن جوهرها، في رأي المعلق، مدمر.

نظرة تشاؤمية لدور الأمم المتحدة تاريخياً

لم تخلُ التعليقات من تقييم أوسع لدور الأمم المتحدة في مناطق النزاع عبر التاريخ، حيث اعتبرها البعض أداة لتفكيك الدول بدل بنائها، ولا تحمل معها إلا مزيداً من البؤس.

كتب مفتاح رضوان:

“ومنذ متى منظمة الأمم المتحدة عملت حلاً لأي دولة في العالم؟ بل إن أي دولة تدخلت فيها هذه المنظومة زادت مشاكلها وافتقر شعبها واحتلت، ومن يسيطر عليها دول استعمارية النزعة. إذا كانت ليبيا تريد أن تستقر، فعليها أولاً طرد هذه المنظمة وعدم السماح لأي دولة أو منظمة بالتدخل في شؤونها، وعدم المساس بسيادتها، لأن الليبيين هم الوحيدون الذين يعرفون مصلحة وطنهم.”

يشير هذا الطرح إلى دعوة واضحة لاستعادة السيادة الوطنية، ورفض أي تدخل أجنبي مهما كان شكله، باعتبار أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الداخل برأي وظني شعبي. ويؤكد تعليق مفتاح رضوان على أن المنظمات الدولية تُستخدم كأدوات لمصالح استعمارية حديثة تخدم نهب الثروات والسيطرة على الشعوب، مما يجعل طردها شرطاً أساسياً للاستقرار.

أجندات خفية: التوطين والتغيير الديمغرافي

أثار بعض المشاركين مخاوف أعمق من مجرد إطالة الأزمة، معتبرين أن هناك نية مبيتة لتغيير هوية ليبيا السكانية والدينية، تحت غطاء “حلول سياسية”.

محمود بيري قال إن الهدف هو “تغيير ديمغرافي للشعب، وإفساد العقيدة”.

بينما حذر الحق الحقيقية من “توطين المهاجرين المرتزقة والمجرمين مكان الليبيين، مثل ما فعلوا مع فلسطين”.

الانتهازية السياسية والتآمر الداخلي

من اللافت أن بعض المتابعين لم يحمّلوا البعثة وحدها مسؤولية الوضع الراهن، بل أشاروا إلى دور النخب السياسية الليبية المتواطئة، التي تسمح بتمرير هذه المشاريع مقابل مصالح شخصية.

كتب محمد إشتيوي التلاوي: “لأنها وجدت أشخاص لا يفقهون السياسة، همهم كراسيهم وبطونهم”. أما منصور عطية فربط تحركات البعثة بصراع داخلي: “لأن مجلس النواب يريد حكومة على مقاس حفتر وعقيلة ضد حكومة الدبيبة”.

لغة السخط : شتائم وسخرية وتهكم

لا يمكن إغفال حدة الخطاب المستخدم في بعض التعليقات، والتي خرجت عن النقد السياسي إلى التهجم والسخرية. هذا يعكس مدى الغليان الشعبي والشعور بالقهر.

كامل السراف كتب: “الأمم المتخدة لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين”. وعلّق أوس الغربلي بتهكم ساخر: “وحدة شعرها لونه موفي شن بتتوقع منها”.

فقدان الثقة التام: لا حل أممي ولا محلي

أبرز ما يتضح من الاستطلاع هو غياب الأمل في أي حل يأتي من الخارج، وفي الوقت نفسه، خيبة أمل كبيرة في النخب المحلية. المواطنون يشعرون بأنهم محاصرون بين مشاريع دولية خفية، وقيادات محلية عاجزة أو متواطئة.

رضا محمد عبّر عن ذلك بقوله: “البعثة الأممية سبب الفساد والحروب والخراب، وتنفذ كل ما يُطلب منها من الغرب”. أما عمر دخيل فاختصرها بجملة موجعة: “شعب سلبي يستاهل استمرار الوضع”.

خلاصة: أزمة ثقة شاملة في المسار السياسي

تحمل هذه التعليقات مؤشراً واضحاً على أن قطاعاً واسعاً من الليبيين لم يعد يؤمن بجدوى المسارات التي تطرحها البعثة الأممية، ويرى فيها مجرد أدوات لتمديد الصراع لا لإنهائه. وفي ظل هذا المناخ المشحون، تبدو الحاجة ملحة لإعادة النظر في دور البعثة وهيكليتها، بل وربما البحث عن مسارات سياسية جديدة تنبع من الداخل وتحظى بقبول شعبي حقيقي.

كتب علاء حسين في رسالة موجزة ولكن معبرة: “خلِّي بالكم من المؤامرة، وخلِّي بالكم من بلدكم”.