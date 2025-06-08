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الحجاج يرمون الجمرات بثاني أيام التشريق بمنى

انسيابية وتنظيم محكم خلال رمي الجمرات بمنى

8 يونيو، 2025 11:30 ص
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حجاج بيت الله يرمون الجمرات بثاني أيام التشريق بمنى
حجاج بيت الله يرمون الجمرات بثاني أيام التشريق بمنى

أخبار ليبيا 24

يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، حيث يرمون الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية مشددة تضمن سلامتهم وانسيابية حركتهم.

وقد بثت قناة “الإخبارية” السعودية مشاهد مباشرة من منشأة الجمرات، أظهرت أداء المناسك في أجواء آمنة دون تزاحم أو تدافع.

  • حجاج بيت الله بواصلون رمي الجمرات بثاني أيام التشريق

وتتم عملية التفويج بمرونة عالية، حيث تسير وفق خطط مدروسة تنفذها الجهات المعنية بكل دقة.

وأكد اللواء عبد الله بن محمد القريش، قائد قوات أمن الحج، أن جميع القطاعات على أهبة الاستعداد لتنظيم نفرة الحجاج المتعجلين، وضمان إدارة الحشود بكل كفاءة في منشأة الجمرات والمسجد الحرام.

  • حجاج بيت الله برمون الجمرات الثلاث (الصغرى، والوسطى، والكبرى) بسبع حصيات لكل جمرة

ويقوم الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة برمي الجمرات الثلاث (الصغرى، والوسطى، والكبرى) بسبع حصيات لكل جمرة، مكبرين مع كل رمية، وذلك تأسّيًا بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتُعدّ أيام التشريق – التي تأتي بعد يوم النحر – من الأركان المهمة في إتمام مناسك الحج، حيث يقيم الحجاج في مشعر منى خلال هذه الأيام التي تُعرف أيضًا بـ”الأيام المعدودات”.

وكان الحجاج قد بدؤوا مناسكهم برمي جمرة العقبة يوم الجمعة، ثم أدّوا طواف الإفاضة بعد وقوفهم بعرفة ومبيتهم في مزدلفة.

وانطلق موسم الحج لهذا العام يوم الأربعاء 4 يونيو، واستمر لستة أيام، وسط استعدادات مكثفة من الجهات السعودية، فيما أعلنت هيئة الإحصاء أن عدد الحجاج بلغ هذا العام مليونًا و673 ألفًا و230 حاجًا من الداخل والخارج.

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8 يونيو، 2025 11:30 ص
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