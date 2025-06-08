أخبار محليةالأخبار

التكبالي: أي مبادرة صادرة من الداخل الليبي محكوم عليها بالفشل

التكبالي: ليبيا غارقة في الفوضى بلا حلول محلية

8 يونيو، 2025 12:12 م
0 0
علي التكبالي، عضو مجلس النواب
علي التكبالي، عضو مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

صرّح عضو مجلس النواب، علي التكبالي، بأن الأوضاع في ليبيا تتسم بتخبط شديد وفوضى مستمرة، معتبرًا أن الشعب الليبي غير قادر حاليًا على تقديم مبادرات حقيقية لإنهاء الأزمة، بسبب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

  • التكبالي: أي مبادرة سياسية من الداخل محكوم عليها بالفشل

وأوضح التكبالي أن أي مبادرة سياسية من الداخل محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف الليبية تسعى وراء مكاسبها الخاصة، ولا تعير الوطن اهتمامًا حقيقيًا. وقال: “لقد تحدثت مع مختلف الأطراف، وكلٌّ منهم يتحرك وفق مصالحه، وليس بدافع وطني”.

  • التكبالي: الحل لم يعد بيد الليبيين وحدهم، بل بات مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي

وأكد أن الحل لم يعد بيد الليبيين وحدهم، بل بات مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مرجحًا أن يتم فرض حكومة ورئيس بشكل مؤقت من قبل هذه الجهات حتى تستعيد البلاد توازنها.

  • التكبالي: ليبيا اليوم تعيش وسط صراعات متشابكة، تُشبه البحر المتلاطم

وأضاف التكبالي، أن ليبيا اليوم تعيش وسط صراعات متشابكة، تُشبه البحر المتلاطم، حيث يحاول كل طرف النجاة منفردًا دون اعتبار لمصير الآخرين. وشدد على أن الميليشيات لا تزال تتحكم في مفاصل الحياة اليومية، وتخوض مواجهات متكررة دون رادع، رغم كونها مطلوبة دوليًا.

  • التكبالي: الأمم المتحدة تكتفي بالتوصيات دون اتخاذ خطوات فعالة

وانتقد التكبالي الموقف السلبي للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تكتفي بالتوصيات دون اتخاذ خطوات فعالة. ودعا إلى تدخل دولي أكثر صرامة، مؤكدًا أن “الأمم المتحدة ليست مبنى شكليًا، بل تعبير عن إرادة أمم يجب أن تتحرك لفرض النظام”.

الوسوم
8 يونيو، 2025 12:12 م
0 0

المزيد من الأخبار

الرأي العام: سخط شعبي واسع وتشكيك في نوايا البعثة الأممية

الرأي العام: سخط شعبي واسع وتشكيك في نوايا البعثة الأممية

8 يونيو، 2025 11:41 ص
حجاج بيت الله يرمون الجمرات بثاني أيام التشريق بمنى

الحجاج يرمون الجمرات بثاني أيام التشريق بمنى

8 يونيو، 2025 11:30 ص
مستشفى الحروق طرابلس يستقبل 800 إصابة أول أيام العيد

مستشفى الحروق طرابلس استقبلت 800 إصابة أول أيام العيد

8 يونيو، 2025 11:00 ص
لوس أنجلوس تشتعل: احتجاجات مستمرة وترامب يأمر بنشر الحرس الوطني

لوس أنجلوس تشتعل: احتجاجات مستمرة وترامب يأمر بنشر الحرس الوطني

8 يونيو، 2025 10:28 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى