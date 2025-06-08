التكبالي: أي مبادرة صادرة من الداخل الليبي محكوم عليها بالفشل

أخبار ليبيا 24

صرّح عضو مجلس النواب، علي التكبالي، بأن الأوضاع في ليبيا تتسم بتخبط شديد وفوضى مستمرة، معتبرًا أن الشعب الليبي غير قادر حاليًا على تقديم مبادرات حقيقية لإنهاء الأزمة، بسبب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

التكبالي: أي مبادرة سياسية من الداخل محكوم عليها بالفشل

وأوضح التكبالي أن أي مبادرة سياسية من الداخل محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف الليبية تسعى وراء مكاسبها الخاصة، ولا تعير الوطن اهتمامًا حقيقيًا. وقال: “لقد تحدثت مع مختلف الأطراف، وكلٌّ منهم يتحرك وفق مصالحه، وليس بدافع وطني”.

التكبالي: الحل لم يعد بيد الليبيين وحدهم، بل بات مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي

وأكد أن الحل لم يعد بيد الليبيين وحدهم، بل بات مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول المؤثرة، مرجحًا أن يتم فرض حكومة ورئيس بشكل مؤقت من قبل هذه الجهات حتى تستعيد البلاد توازنها.

التكبالي: ليبيا اليوم تعيش وسط صراعات متشابكة، تُشبه البحر المتلاطم

وأضاف التكبالي، أن ليبيا اليوم تعيش وسط صراعات متشابكة، تُشبه البحر المتلاطم، حيث يحاول كل طرف النجاة منفردًا دون اعتبار لمصير الآخرين. وشدد على أن الميليشيات لا تزال تتحكم في مفاصل الحياة اليومية، وتخوض مواجهات متكررة دون رادع، رغم كونها مطلوبة دوليًا.

التكبالي: الأمم المتحدة تكتفي بالتوصيات دون اتخاذ خطوات فعالة

وانتقد التكبالي الموقف السلبي للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تكتفي بالتوصيات دون اتخاذ خطوات فعالة. ودعا إلى تدخل دولي أكثر صرامة، مؤكدًا أن “الأمم المتحدة ليست مبنى شكليًا، بل تعبير عن إرادة أمم يجب أن تتحرك لفرض النظام”.