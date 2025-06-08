الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بالدواخل والجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية، حالة الطقس المتوقعة في ليبيا لثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد 8 يونيو 2025، حيث تُسجّل درجات حرارة معتدلة نسبياً بالمناطق الساحلية، في حين ترتفع بشكل ملحوظ على مناطق الدواخل والجنوب.

الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق الجبل الغربي مساء اليوم

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على مناطق الجبل الغربي مساء اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة في غريان وما جاورها. وتمتد الاحتمالية مساء الغد لتشمل غات والمناطق المجاورة لها.

الأرصاد: احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية خاصة في غريان وما جاورها

في نطاق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء قليلة السحب مع تكاثفها أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 م° على الساحل، و34 إلى 39 م° على الدواخل.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فالأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و32 م°، وقد تصل إلى 37 م° في أجدابيا.

مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون الأجواء صافية عموماً، مع تكاثر السحب مساء الغد في غات والمناطق الحدودية للجزائر، واحتمال أمطار متفرقة رعدية. الحرارة بين 38 و41 م°.

مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة

أما في الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فالسماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة، والحرارة ما بين 36 و39 م°.

وتُشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بدايةً من يوم الثلاثاء.