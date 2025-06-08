إنفوغرافيك: اختتام امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ليبيا: مؤشرات رقمية ورهانات مستقبلية

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ليبيا – 08 يونيو 2025

أُسدل الستار يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) في ليبيا، وسط مشاركة واسعة من مختلف شرائح الطلاب، ما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتأمين سير العملية التعليمية رغم التحديات المتعددة.

مشاركة قياسية: أكثر من 222 ألف تلميذ وتلميذة

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين للامتحانات 222,464 تلميذاً وتلميذة، وهو رقم يعكس استمرار استقرار العملية التعليمية رغم الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

222,240 من طلاب التعليم الأساسي، أي ما يعادل أكثر من 99.9% من إجمالي المتقدمين.

177 طالباً من مؤسسات التعليم الديني، وهو رقم ثابت نسبياً في السنوات الأخيرة.

47 من فئة الصم وضعاف السمع، وهو ما يبرز الاهتمام بشمولية التعليم ودمج الفئات الخاصة في المسار الدراسي الرسمي.

اللامركزية والجهود المحلية: امتحانات في جميع مناطق البلاد

توزعت الامتحانات في مختلف المدن والمناطق الليبية، بما في ذلك المناطق النائية، وسط إشراف تربوي وتنظيمي واسع من مراقبات التعليم، ما يشير إلى تنامي قدرة المؤسسات التعليمية على العمل الميداني المنظم رغم الانقسامات الإدارية بين الشرق والغرب.

رسالة أمل رغم التحديات

يشير هذا العدد الكبير من المتقدمين إلى أن التعليم لا يزال يحظى بأولوية لدى الأسر الليبية، وأن الطلاب مستمرون في رحلتهم التعليمية، رغم معوقات الانقسام السياسي ونقص الموارد في بعض المناطق.

كما أن تخصيص أرقام دقيقة لفئات التعليم الديني والصم وضعاف السمع يعكس وعياً متزايداً من قبل الوزارة بأهمية دمج كل الشرائح في العملية التعليمية، ما يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً نحو مزيد من الإنصاف والعدالة التربوية.

المؤسسة التعليمية ما تزال تقاوم الانهيار

ختام امتحانات الدور الأول يمثل محطة مهمة في السنة الدراسية، وفرصة لتقييم المسار التعليمي في ليبيا، خصوصاً في ظل سعي الوزارة نحو تحديث المناهج وتوسيع نطاق التقييم الرقمي في المستقبل.

ومن خلال هذا الحضور القوي للتلاميذ، والجهود التي بذلت على المستوى التنظيمي، يتضح أن المؤسسة التعليمية ما تزال تقاوم الانهيار، وتراهن على جيل جديد قادر على إعادة بناء الوطن على أسس علمية وتربوية راسخة.