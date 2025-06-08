إنفوغرافيك: أبرز الاشتباكات المسلحة في عهد حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 07 يونيو 2025

تشهد مناطق غرب ليبيا استمرارًا متصاعدًا للاشتباكات بين المليشيات المسلحة، وسط عجز واضح لحكومة الدبيبة عن فرض السيطرة على نشاط هذه الجماعات. ولا تزال هذه المليشيات تمثل مصدر توتر دائم في المدن والمناطق الغربية، مما يعقد المشهد الأمني والسياسي في البلاد. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الاشتباكات التي وقعت خلال فترة حكم حكومة الدبيبة

باشاغا ضد الدبيبة طرابلس – أغسطس 2022

الأطراف: قوات موالية للدبيبة vs. قوات باشاغا

السبب: محاولة باشاغا دخول العاصمة بالقوة

النتائج: 32 قتيلًا، 159 جريحًا

اشتباكات الزاوية – ديسمبر 2024

الأطراف: مجموعات مسلحة متنازعة داخل المدينة (رسميًا وغير رسمية)

السبب: صراع على السيطرة على المرافق الحيوية (ميناء المدينة ومناطق التهريب)

النتائج: 15 قتيلًا، 30+ جريحًا، تضرر ممتلكات، نزوح عائلات

التداعيات: إغلاق مصفاة الزاوية مؤقتًا، تعليق الدراسة

رد الفعل: صمت حكومي، دعوات خجولة للتهدئة

اشتباكات اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار – طرابلس، مايو 2025

الأطراف: اللواء 444 vs. جهاز دعم الاستقرار

السبب: مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة)

النتائج: 60+ قتيلًا بينهم مدنيون، حرائق ونزوح، توقف خدمات

المواقع: طريق السور، صلاح الدين، مشروع الهضبة

الوضع: توتر مستمر مع محاولات وساطة

اشتباكات اللواء 444 وجهاز الردع – طرابلس، مايو 2025

الأطراف: اللواء 444 (رئاسة الأركان) vs. جهاز الردع لمكافحة الإرهاب

السبب: اعتقالات متبادلة ونزاع سيطرة أمنية

النتائج: 20+ قتيلًا، إصابات مدنية، إغلاق طرق، تعليق الدراسة

المواقع: محيط مطار معيتيقة، طريق الشط، سوق الجمعة

رد الفعل: صمت حكومي، غضب شعبي

الوضع: وقف إطلاق نار هش بعد وساطات

صبراتة – يونيو 2025 | أول أيام عيد الأضحى

الأطراف: صالح الدباشي vs. أحمد الدباشي (العمو)

السبب: صراع نفوذ قديم على طرق التهريب والموانئ

النتائج: مقتل مدنيين، إصابات، إغلاق جزئي للطريق الساحلي

رد الفعل: غضب شعبي، دعوات لإخلاء المدينة من التشكيلات المسلحة

الموقف الرسمي: غياب تام لوزارتي الداخلية والدفاع