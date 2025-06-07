ونيس: قلق شعبي واسع في طرابلس بشأن ما سيحدث بعد انتهاء العطلة

أخبار ليبيا 24

قال محمد ونيس، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن سكان العاصمة باتوا معتادين على اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المتنافسة من وقت لآخر، لكن المواجهات الأخيرة كانت مقلقة بشكل خاص نظرًا لحالة الضبابية السياسية التي تخيم على المشهد الليبي.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الحذر والترقب في ظل الهدنة الراهنة التي تتزامن مع عطلة عيد الأضحى، وسط قلق شعبي واسع بشأن ما سيحدث بعد انتهاء العطلة.

ونيس: سكان العاصمة باتوا معتادين على اندلاع الاشتباكات المسلحة

عضو المجلس الأعلى للدولة، أشار، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الهدنة الحالية من المتوقع أن تصمد خلال أيام العيد، لأن أي محاولة لخرق التهدئة قد تضر بمصداقية الأطراف المسلحة وتؤدي إلى فقدانها للدعم الشعبي، وربما تدفع بها خارج المعادلة السياسية بشكل نهائي.

ونيس: الهدنة الحالية من المتوقع أن تصمد خلال أيام العيد

لكن القلق الحقيقي، كما يؤكد ونيس، يكمن في “ما بعد العيد”، إذ يتساءل المواطن الليبي، خصوصًا في طرابلس، عن مستقبل السلطة التنفيذية التي باتت محل احتجاج وانتقاد، بعد أن تخلت عن تحالفاتها السابقة مع بعض التشكيلات المسلحة التي كانت تعتبر خط الدفاع الأول عنها.

القلق الحقيقي يكمن في “ما بعد العيد”

حالة الترقب تعكس حجم الأزمة العميقة التي تمر بها ليبيا، حيث لم تعد المسألة تتعلق فقط بتبادل إطلاق نار، بل بتوازنات سياسية متغيرة وتحالفات متقلبة تجعل من الاستقرار حلمًا مؤجلًا. الشعب الليبي، وعلى رأسه سكان طرابلس، يتوق لحلول حقيقية تخرج البلاد من دوامة الصراع، وتفتح صفحة جديدة نحو دولة المؤسسات والقانون.