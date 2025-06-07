نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025: إسبانيا تواجه البرتغال في مباراة مرتقبة

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صبراتة – 07 يونيو 2025

تستعد الجماهير لمتابعة المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية التي تجمع بين منتخب إسبانيا والمنتخب البرتغالي، يوم الأحد 8 يونيو 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

سجل إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تأهلت إسبانيا إلى نهائي البطولة مرتين في تاريخها:

النسخة الأولى 2018-2019، حيث خسرت النهائي أمام فرنسا.

النسخة الأخيرة 2022-2023، حيث توجت باللقب بعد الفوز على كرواتيا بركلات الترجيح.

هذا النهائي الثاني الذي يخوضه المنتخب الإسباني يؤكد على مكانته كأحد كبار القارة الأوروبية في هذه البطولة.

البرتغال: بطل النسخة الأولى وطامحة للقب جديد

البرتغال حاملة لقب النسخة الأولى (2018-2019) تسعى للعودة إلى منصات التتويج، حيث تستعد لمواجهة قوية ضد حامل اللقب إسبانيا، في نهائي سيكون مليئًا بالإثارة والتحدي.

مواجهة خاصة بين لامين ورونالدو

يشهد النهائي لقاءً خاصًا بين نجم إسبانيا الشاب لامين والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمثل تحديًا كبيرًا للاعب الشاب في أول مواجهة بينهما على مستوى البطولة.

يامال يشعل المباراة بتصريحاته

في تصريحات تلفزيونية مثيرة، قال مدرب المنتخب الإسباني يامين يامال:

“من الواضح أن رونالدو يعد أسطورة في كرة القدم، ونحن جميعًا نحترمه كثيرًا.”

وأضاف بحزم:

“ومع ذلك، عليّ أن أقوم بعملي، وهو الفوز، وهذا كل شيء.”

موعد ومكان المباراة

التاريخ: الأحد 8 يونيو 2025

الوقت: 9:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (10:00 مساءً بتوقيت ليبيا)

المكان: ملعب أليانز أرينا – ميونيخ، ألمانيا

الحفاظ على اللقب أم استعادته

تعد مباراة النهائي في دوري الأمم الأوروبية فرصة لإسبانيا لتأكيد تفوقها والحفاظ على لقبها، فيما تسعى البرتغال لاستعادة المجد واللقب الثاني في تاريخها بالبطولة، وسط توقعات بمواجهة كروية عالية المستوى، تجمع بين خبرة رونالدو وحماسة لامين.