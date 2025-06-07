ميدل إيست: الدبيبة لن يتنحى طوعاً.. وطرابلس تقترب من صراع جديد

أخبار ليبيا 24

أشار تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية إلى تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبرها من أكثر الحكومات فسادًا منذ عام 2011.

ميدل إيست: حكومة الدبيبة أكثر الحكومات فسادًا منذ عام 2011.

بدأت الأزمة تتعمّق بعد خروج مظاهرات نادرة وموحدة تطالب برحيل حكومة الدبيبة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفساد وسوء الإدارة، ما أدى إلى استقالة 3 وزراء من حكومته. كما أثار الخطاب المتلفز الذي ألقاه الدبيبة يوم 18 مايو موجة من الاستهجان الشعبي، حيث رآه كثيرون محاولة فاشلة لامتصاص الغضب العام.

ميدل إيست: الدبيبة مول الميليشيات وعلى رأسها “جهاز دعم الاستقرار” بقيادة عبد الغني الككلي

ومن أبرز الانتقادات التي وردت في التقرير، تمويل الدبيبة لميليشيات، وعلى رأسها “جهاز دعم الاستقرار” بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، حيث خصص له أكثر من 132 مليون دولار في عام واحد فقط، ما اعتُبر دعمًا مباشرًا لسيطرة الميليشيات على الدولة.

ميدل إيست: جهود مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت بسبب انعدام التوافق

أما على الصعيد السياسي، فقد توقفت جهود مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة بسبب انعدام التوافق، في حين قدمت بعثة الأمم المتحدة أربع مقترحات تهدف لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات خلال 24 شهرًا، ومن المرتقب أن يتم عرض هذه المقترحات على مجلس الأمن الدولي في 24 يونيو.

ورغم تراجع حدّة التظاهرات في الوقت الحالي، يعود ذلك بحسب التقرير إلى عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، ما يُعدّ ظرفًا مؤقتًا لا يعكس استقرارًا حقيقيًا.

ميدل إيست: الدبيبة الذي يستند إلى دعم ميليشيات من مدينة مصراتة، لا يُتوقع أن يتنحى طوعًا

الدبيبة، الذي يستند إلى دعم ميليشيات من مدينة مصراتة، لا يُتوقع أن يتنحى طوعًا، مما يفتح الباب أمام احتمالية اندلاع صراع مسلح جديد في العاصمة. تستخدم حكومته أدوات مثل الإعلام والدعاية والمال لضمان استمرارها في الحكم، رغم تآكل شرعيتها الشعبية والدولية.

ختامًا، شدد التقرير على أن آفاق تشكيل حكومة بديلة لا تزال بعيدة المنال، خاصة في ظل غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإصلاح الوضع، حسب ما نقله عن دبلوماسي غربي: “لا أحد يريد أن يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها”.