عجز وصمت مريب من حكومة الدبيبة ... مقتل شاب وإصابة آخر في هجوم مسلح في صبراتة

أخبار ليبيا 24

صبراتة – 07 يونيو 2025

انفلات أمني، وعجز وصمت حكومي

تتواصل مظاهر الانفلات الأمني في مدينة صبراتة، وسط عجز واضح لوزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة عبد الحميد الدبيبة منهية الولاية عن التدخل لفرض النظام، وصمت مريب تجاه ما تشهده المدينة من تصاعد لأعمال العنف.

فجر اليوم، شهدت صبراتة حادثة جديدة تمثلت في إطلاق نار استهدف سيارة من نوع “هونداي أزيرا” كان يستقلها شخصان، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع “سامسونغ”.

مقتل شاب وإصابة آخر في هجوم مسلح في صبراتة

ووفق مصادر محلية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل الشاب محمد القمودي، من سكان منطقة الخطاطبة، متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أُصيب مرافقه عبدالله الشيخ، من نفس المنطقة، بجروح على مستوى القدمين، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إغلاق الطريق الساحلي

كما أقدم عدد من شباب مدينة صبراتة على إغلاق الطريق الساحلي اليوم، احتجاجًا على استمرار تواجد المليشيات المسلحة من داخل وخارج المدينة، والتي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقع الحادث داخل المدينة، مما أثار حالة من الخوف والتوتر بين السكان، حيث اعتبره البعض انتقاماً من احتجاج شباب المدينة على وجود المليشيات فيها