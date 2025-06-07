عبد المولى: النواب لم يصوّت على أي ميزانية تخص حكومة الدبيبة حتى الآن

أخبار ليبيا 24

نفى عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، ما ورد على لسان رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية ، عبد الحميد الدبيبة، بخصوص اعتماد البرلمان لميزانية حكومته، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة.

النواب لم يصوّت على أي ميزانية تخص حكومة الدبيبة حتى الآن

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات طالعتها “أخبار ليبيا 24″، أن مجلس النواب لم يصوّت على أي ميزانية تخص حكومة الدبيبة حتى الآن، وأن ما تم عرضه لا يتعدى كونه مقترحًا متعلقًا بصندوق التنمية، ولم يتم اعتماده رسميًا بعد.

عبد المولى: النواب يملك الصلاحيات الحصرية في مناقشة وإقرار الميزانيات العامة

وأكد عبد المولى أن البرلمان يملك الصلاحيات الحصرية في مناقشة وإقرار الميزانيات العامة، وأن أي إجراءات أو تصريحات تتجاوز هذا الإطار تُعد مخالفة للقانون. كما أشار إلى أن هناك محاولات لتسييس ملف التنمية والإعمار، وهو ما يرفضه البرلمان بشكل قاطع.

الإعمار في ليبيا لن يكون انتقائيًا أو موجهًا نحو منطقة بعينها

وشدد عبد المولى، على أن الإعمار في ليبيا لن يكون انتقائيًا أو موجهًا نحو منطقة بعينها، بل سيشمل كل المناطق دون استثناء، من الشرق إلى الغرب والجنوب، ضمن خطة تنمية وطنية شاملة تسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين جميع الأطراف الليبية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة. ودعا الحكومة إلى احترام صلاحيات البرلمان والعمل ضمن الأطر الدستورية والتشريعية المتعارف عليها.

واختتم عبد المولى تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية في ليبيا يجب أن تكون أداة للوحدة لا للفرقة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي من أجل ضمان توزيع عادل لموارد الدولة وتحقيق الاستقرار الشامل.