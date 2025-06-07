«تأتيان في لحظة حرجة».. الأمم المتحدة ترحب بتشكيل «الرئاسي» للجنتين الأمنية والحقوقية

أخبار ليبيا 24

لجنتان جديدتان لمعالجة الأمن وحقوق الإنسان بليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، أمنية وحقوقية، تضمّان أطرافاً رئيسية من المشهد الليبي، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة حرجة تتطلب استجابة حازمة لتحديات الأمن وحقوق الإنسان.

بعثة الأمم المتحدة: القرار يأتي في لحظة حرجة تتطلب استجابة حازمة لتحديات الأمن وحقوق الإنسان

ووفق بيان صادر عن البعثة الأممية، فإن تشكيل هاتين اللجنتين يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الترتيبات الأمنية، ومنع اندلاع القتال، وضمان حماية المدنيين، في ظل أوضاع متقلبة لا تزال تعيشها العاصمة طرابلس ومناطق أخرى من البلاد.

بعثة الأمم المتحدة: خطوة إيجابية نحو تعزيز الترتيبات الأمنية، ومنع اندلاع القتال، وضمان حماية المدنيين

وأوضحت البعثة أنها ستوفر دعماً فنياً للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وضمن نطاق ولايتها، مؤكدة أن المجتمع الليبي يطالب بإصلاحات حقيقية ومؤسسات خاضعة للمساءلة، تكرّس الحكم الرشيد والديمقراطية.

بعثة الأمم المتحدة: سنوفر دعماً فنياً للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية موقتة في العاصمة طرابلس، بعد توافق مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، على خطة شاملة لضبط الأمن.

وتُعنى اللجنة الأمنية بإعداد وتنفيذ خطة تُفضي إلى إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة، وضمان عودة مؤسسات الدولة النظامية لأداء مهامها، بما يعزز سيادة القانون ويُرسخ الاستقرار.

الرئاسي: تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لتفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز

في السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لتفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والتعامل مع حالات التوقيف غير القانوني، وذلك بموجب القرار رقم 35 لسنة 2025، عبر زيارات ميدانية ومراجعة قانونية دقيقة.

وتكلف اللجنة برفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء، وتحقيق العدالة ضمن إطار شفاف وقانوني.