بدءًا من 9 يونيو.. ترامب يحظر دخول الليبيين لأميركا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر فرض حظر دخول على مواطني عدد من الدول، من بينها ليبيا، إلى أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

القرار الذي يأتي ضمن حملة تشديد الهجرة خلال الولاية الثانية لترامب، سيبدأ تطبيقه في التاسع من يونيو 2025، ويشمل 12 دولة.

ترامب: القرار سيبدأ تطبيقه في التاسع من يونيو 2025، ويشمل 12 دولة.

وذكرت المجلة أن الإدارة الأميركية بررت هذا القرار بالحاجة إلى “حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية”، مشيرة إلى أن الدول المشمولة بالحظر هي: ليبيا، إيران، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.

ترامب: القرار لا يُطبق بأثر رجعي.. إذ لن يُلغى أي تأشيرة صادرة قبل تاريخ 9 يونيو

وأوضح التقرير أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، إذ لن يُلغى أي تأشيرة صادرة قبل تاريخ 9 يونيو، لكنه سيؤثر بشكل مباشر على أي طلبات دخول جديدة من مواطني هذه الدول.

وتشمل التأشيرات المتأثرة تلك الممنوحة بغرض الدراسة، السياحة، العمل، أو الهجرة الدائمة، مما يعكس تشديداً كبيراً في سياسة الهجرة الأميركية.

ترامب: التأشيرات المتأثرة تلك الممنوحة بغرض الدراسة، السياحة، العمل، أو الهجرة الدائمة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب نحو إعادة تفعيل سياسات هجرة مثيرة للجدل كانت قد طُبقت في ولايته الأولى، ثم أُلغيَت لاحقاً من قبل الرئيس جو بايدن.

فقد كان بايدن قد وصف الحظر السابق بأنه “وصمة عار في ضمير أميركا الوطني”، مشدداً على أن بلاده يجب أن تكون مفتوحة للوافدين من مختلف الثقافات والخلفيات.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا القرار قد ينعكس سلباً على العلاقات الأميركية مع الدول المشمولة بالحظر، وخاصة ليبيا التي تمر بمرحلة حرجة من إعادة البناء السياسي والأمني. كما قد يؤثر القرار على آلاف الطلاب والباحثين والعائلات الذين لديهم روابط بالولايات المتحدة.

القرار أثار موجة انتقادات في الداخل الأميركي أيضاً، حيث اعتبره نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات مدنية تمييزاً عنصرياً يتنافى مع قيم التنوع والحرية التي تقوم عليها أميركا. لكن الإدارة الحالية تصر على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان “أمن الأميركيين”.