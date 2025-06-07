بالفيديو .. مبادرة إنسانية من القيادة العامة في أول أيام العيد للأشقاء النازحين من دولة السودان

أخبار ليبيا 24

الكفرة – 07 يونيو 2025

بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، شهدت مدينة الكفرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك توزيع هدية إنسانية على الأشقاء النازحين من دولة السودان، المقيمين في المدينة.إشراف ميداني من كتيبة سُبل السلام وجهاز الهجرة

جاء تنفيذ المبادرة تحت إشراف مباشر ومتابعة من كتيبة سُبل السلام التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة، وبالتعاون مع أعضاء جهاز الهجرة غير الشرعية الكفرة، لضمان إيصال الهبة إلى مستحقيها من الأسر السودانية.

مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة

شهدت عملية التوزيع حضوراً لافتاً من شخصيات رسمية ومجتمعية، من بينهم عميد بلدية الكفرة المكلف، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، على رأسهم الأستاذ مسعود عبدالله. كما شارك في الفعالية رئيس الجالية السودانية بالكفرة السيد الامين كرم الدين، تعبيراً عن الامتنان والتقدير لهذه المبادرة.

100 رأس إبل و50 رأس بقر توزع على النازحين

في إطار هذه الهبة، تم ذبح 100 رأس من الإبل و50 رأس من البقر، لتوزع لحومها على جميع النازحين السودانيين في مناطق إقامتهم داخل الكفرة، مع التأكيد على أن عملية التوزيع مستمرة حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان استفادة الجميع منها.

رسالة تضامن من القيادة العامة

تأتي هذه الخطوة في إطار نهج إنساني متواصل تتبعه القيادة العامة تجاه اللاجئين والنازحين داخل الأراضي الليبية، وخصوصاً الأشقاء السودانيين الذين فروا من أوضاع الحرب في بلادهم، لتشكل هذه المبادرة رسالة تضامن وعرفان في مناسبة دينية عظيمة.