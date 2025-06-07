الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات صبراتة المسلحة وتستنكر العنف

أخبار ليبيا 24

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مدينة صبراتة خلال يومي الخميس والجمعة، والتي شاركت فيها جماعات مسلحة خارجة عن القانون، بعضها قادم من مدينة الزاوية.

وقد تسببت هذه الاشتباكات في وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشعبي بين سكان المدينة، الذين طالبوا بخروج جميع التشكيلات المسلحة من صبراتة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

الوطنية لحقوق الإنسان: الاشتباكات تسببت في وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين

واندلعت هذه الاشتباكات داخل الأحياء السكنية المزدحمة، ما حولها إلى ساحات قتال، في انتهاك صارخ لحرمة حياة المدنيين وأمنهم. ونددت المؤسسة بما وصفته بالاستهتار الخطير بأرواح المواطنين، لما خلفته المواجهات المسلحة من أضرار بشرية ومادية، وترويع للسكان بسبب القصف العشوائي وتبادل إطلاق النار.

الوطنية لحقوق الإنسان: ضرورة وقف فوري لجميع أعمال العنف في مدينة صبراتة وضواحيها

وفي هذا السياق، طالبت المؤسسة بوقف فوري لجميع أعمال العنف في مدينة صبراتة وضواحيها، داعية إلى ضرورة إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين. كما شددت على أن تكرار هذه الأحداث يعكس فشل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووزارة الداخلية، في حماية المدنيين والسيطرة على الأوضاع الأمنية.

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق شامل في أسباب هذه الاشتباكات

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأحداث تمثل مسؤولية قانونية كاملة تتحملها الحكومة المؤقتة، بسبب تقاعسها عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف تدهور الوضع الأمني في الساحل الغربي، خاصة في ظل تصاعد أعمال الجريمة المنظمة والعنف المسلح، وغياب أي دور فاعل لوزارة الداخلية في المناطق المتأزمة.

كما دعت المؤسسة إلى فتح تحقيق شامل في أسباب هذه الاشتباكات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، لضمان عدم الإفلات من العقاب، ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تطال السكان المدنيين. وطالبت بتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وإعادة هيكلة قطاع الأمن لضمان استقرار حقيقي ومستدام في مدن وبلدات الساحل الغربي الليبي.