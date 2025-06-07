الصول: الدبيبة أنفق مئات الملايين على المليشيات لضمان بقائه في الحكم

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الصول: دعم مسلحين لحماية سلطة الدبيبة واستمراره بالحكم

اتهم عضو مجلس النواب، علي الصول، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بإهدار المال العام وصرف ميزانيات ضخمة دون تنفيذ فعلي للمشاريع المخصصة لها.

الصول: الحكومة تصرفت بمبالغ طائلة تحت مسميات إنمائية،

وأكد الصول، أن الحكومة تصرفت بمبالغ طائلة تحت مسميات إنمائية، لكن الواقع لم يشهد أي تقدم حقيقي أو إنجاز ملموس على الأرض، ما يُعد، حسب قوله، تجاوزًا ماليًا جسيمًا يستوجب فتح تحقيق ومساءلة قانونية.

الصول: الدبيبة استغل المال العام لأغراض غير مشروعة

وأوضح الصول أن الإخفاق في تنفيذ المشاريع الكبرى ليس مجرد فشل إداري، بل يدخل في إطار سوء التصرف في المال العام واستغلاله لأغراض غير مشروعة. وأضاف أن الأموال التي تم تخصيصها لقطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية والصحة، لم تظهر لها أي نتائج فعلية رغم مرور سنوات على اعتماد الميزانيات.

الصول: الدبيبة أنفق مئات الملايين لتقوية هذه التشكيلات التى وصفها بأنها وسيلة لحماية سلطته

وفي سياق متصل، اتهم الصول رئيس الحكومة بدعم تشكيلات مسلحة موالية له، مشيرًا إلى أنه أنفق مئات الملايين لتقوية هذه التشكيلات، التي وصفها بأنها وسيلة لحماية سلطته، وضمان بقائه في الحكم لأطول فترة ممكنة. واعتبر أن مثل هذا التصرف لا يخدم الاستقرار، بل يهدد الأمن ويزيد من الانقسام داخل الدولة الليبية.

وقارن على الصول بين أداء حكومة الدبيبة وصندوق إعادة إعمار ليبيا، مشيدًا بالأخير الذي قال إنه نفذ مشاريع ملموسة على الأرض، بعكس وعود حكومة الدبيبة التي ظلت دون تنفيذ حقيقي، رغم حجم الميزانيات المخصصة لها. واختتم بتأكيده على ضرورة مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي وتحديد المسؤوليات بوضوح لضمان الشفافية.