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الرأي العام: الغالبية في ليبيا تشكك بقدرة الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات

ضعف سلطة الدبيبة على الميليشيات المسلحة في ليبيا

7 يونيو، 2025 12:44 م
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الرأي العام: الغالبية في ليبيا تشكك بقدرة الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات
الرأي العام: الغالبية في ليبيا تشكك بقدرة الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات

أخبار ليبيا 24

ليبيا – 07 يونيو 2025

أظهر استطلاع  الرأي العام أجرته وكالة أخبار ليبيا 24 حالة من الشك والإحباط بين الليبيين تجاه قدرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات المسلحة في البلاد. التعليقات التي وردت في الاستطلاع أكدت أن الرأي العام لمعظم المواطنين يتلخص في :

“أن الدبيبة يعاني من عجز واضح في التحكم بالوضع الأمني والسياسي”

الرأي العام: الغالبية في ليبيا تشكك بقدرة الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات
الرأي العام: الغالبية في ليبيا تشكك بقدرة الدبيبة على فرض السيطرة على الميليشيات

1. الإحساس بالعجز والشكوك حول قدرة الدبيبة

تكررت عبارات في التعليقات تؤكد أن الدبيبة لا يمتلك القدرة الفعلية على تحريك ساكن أو فرض الاستقرار. يقول خليفة الشنيني:

“لا يستطيع يحرك ساكن”


وهذا يعكس إحساساً واسع الانتشار بفقدان السيطرة وعدم ثقة الجمهور في قوة الدبيبة أو إرادته لفرض أي سلطة على الميليشيات.

2. شعور بأن هناك قوى أكبر تتحكم

تعليقات أخرى أشارت إلى أن قرارات الدبيبة ليست مستقلة، وإنما تخضع لقوى أكبر، سواء كانت دولية أو دينية. جمال الطرقي قال:

“يقدر كان العم سام قرر ذلك”
وأيضاً الهادي أبوغمجه:
“يقدر عينه”


ما يعكس اعتقاد الجمهور بأن الدبيبة مرتهن لإرادات خارجية، تؤثر على المشهد الليبي.

3. وجود فساد مالي ورشاوى كعامل مؤثر

يرى بعض المعلقين أن السيطرة على الميليشيات لا تعتمد على القوة فقط، بل تمر عبر طرق غير رسمية مثل الفساد والرشاوى. عمر صالح المنافع قال:

“اذا دخل المال الفاسد والرشاوى يمكن أن تتوقف لفترة”


ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني في ليبيا.

4. ميليشيات الدبيبة ودورها الميداني

على الرغم من وجود ميليشيات تدعم الدبيبة، إلا أن البعض يرى أنها تحمل سجلاً دمويًا مثيرًا للجدل، كما أشار فاتح صفير:

“ادبيبه عنده مليشيا عذبت القذافي ومعتصم وقتلته برصاصة…”


وهذا يخلق تناقضاً بين امتلاك القوة المسلحة وعدم القدرة على فرض النظام أو احترام القيم.

5. تشتت الميليشيات وانقسام القوى المسلحة

يعكس الرأي العام في ملاحظات بعض المعلقين وجود انقسام واسع بين الجماعات المسلحة وعدم وجود قيادة مركزية قادرة على فرض النظام، مما يزيد من تعقيد المشهد في مدن مثل طرابلس.

6. سخرية وعدم جدية الجمهور تجاه وعود السيطرة

يتسم بعض التعليقات بالسخرية، كما عبر البهلول الرقيعي:

“اتحداه ان يقول لهم ارجعوا ويسمع كلامه او اي تعليمات أخرى غير الرجوع فهذا لن يحدث الا بالكاش”


مما يعكس تشاؤماً من جدية وفعالية محاولات فرض النظام.

خلاصة الرأي العام

يعكس الراي العام الجمهور في استطلاع أخبار ليبيا 24 إحباطاً واسعاً من قدرة عبد الحميد الدبيبة على فرض سلطته على الميليشيات المسلحة، في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية والفساد المالي المتفشي. يرى الجمهور أن الميليشيات تعمل وفق مصالح خاصة، متجاهلة القيم الدينية والوطنية، ما يعكس فشلاً واضحاً للدولة المركزية في فرض القانون.

يترافق هذا مع غياب إرادة حقيقية لاحتواء الأزمة، وتنامي النفوذ الخارجي على قرارات الحكومة، مما يجعل استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من الفوضى والانقسامات في المشهد الليبي.

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7 يونيو، 2025 12:44 م
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