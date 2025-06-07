الأرصاد: تحذيرات جوية في غرب البلاد بسبب سحب رعدية محتملة

أخبار ليبيا 24

تشير توقعات المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية إلى أن ليبيا ستشهد خلال الأيام الثلاثة القادمة، ابتداءً من اليوم السبت 7 يونيو 2025م، تبايناً في الأحوال الجوية بين المناطق الساحلية والدواخل، مع نشاط ملحوظ للسحب الرعدية خاصة في الغرب.

الأرصاد: درجات الحرارة معتدلة نسبياً على المناطق الساحلية

تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً على المناطق الساحلية، حيث تتراوح ما بين 29 إلى 33 درجة مئوية، بينما تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الدواخل والجنوب الغربي، إذ تصل إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق مثل غات وغدامس والحمادة.

وتتكاثر السحب الرعدية مساءً على المناطق الغربية، مثل نالوت، درج، سيناون، وغدامس، مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تمتد إلى بعض مناطق الساحل الغربي.

الأرصاد: تبقي درجات الحرارة القصوى معتدلة نسبيا على المناطق الساحلية ومناطق جنوب شرق البلاد.

بالنسبة للمناطق الشرقية، مثل الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فيسودها طقس صافي إلى قليل السحب، مع رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

مناطق رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب مساءً اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي خاصة نالوت وماجاورها –يصحبها خلايا رعدية و إحتمال سقوط أمطار متفرقة وقد تشمل يوم الغد بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (29-33)مْ، وعلى الدواخل مابين ( 35 -41 )مْ.

مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح : شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (27-31)مْ.

مناطق الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين الى أخر على غدامس والحمادة، غات وماجاورها ، والمناطق الحدودية مع الجزائر يصحبها خلايا رعدية ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

مناطق الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39) مْ.

الأرصاد: توقعات بأن تشهد معظم مناطق البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع

ويتوقع أن تشهد معظم مناطق البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع، خاصةً مناطق الشمال، مما يخفف نسبياً من وطأة الأجواء الحارة.