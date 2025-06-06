مقتل ثلاثة شبان في يوم واحد وسط معارك مسلحة بين ميليشيا صالح الدباشي وميليشيا “العمو”.. والحكومة تلتزم الصمت

أخبار ليبيا 24

صبراتة – 06 يونيو 2025

تشهد مدينة صبراتة في غرب ليبيا تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات محلية، أبرزها ميليشيا صالح الدباشي وميليشيا أحمد الدباشي المعروف بـ”العمو”، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، في ظل غياب تام لأي تدخل أو بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو وزارتي الداخلية والدفاع.

مقتل نوري الفتحلي ورفاقه.. ضحايا نزاع مسلح يتسع

في صباح يوم عيد الأضحى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات متناحرة في مدينة صبراتة، أسفرت عن مقتل الشاب نوري الفتحلي، أحد العناصر المنضوية تحت إحدى المجموعات المسلحة، وذلك في ظروف غامضة وسط اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ولم تمر ساعات حتى أُعلن عن مقتل طارق الحمودي، أحد أبرز المقاتلين المرتبطين بإحدى الجماعات المتصارعة، ما زاد من حدة التوتر على الأرض. ومع استمرار تبادل إطلاق النار بين الميليشيات، سُجّل لاحقًا مقتل مالك الشاوي، ما رفع عدد القتلى وأثار ذعرًا واسعًا في صفوف المدنيين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين نيران طرفين لا يعبآن بحرمة العيد أو بحياة الناس.

استمرار الاشتباكات

الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات صالح الدباشي وأحمد الدباشي (العمو) مستمرة في عدة مناطق من مدينة صبراتة، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المدينة.

غياب الرد الرسمي

حتى الآن، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو وزارتي الداخلية والدفاع أي بيان رسمي بشأن هذه الاشتباكات، مما يثير تساؤلات حول دور الدولة في التعامل مع النزاعات المسلحة بين الميليشيات المحلية.

تستمر هذه الاشتباكات في تهديد أمن واستقرار مدينة صبراتة، وتسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا في ظل الانقسام السياسي وانتشار الميليشيات المسلحة.