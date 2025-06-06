مستشفى الجلاء يستقبل 230 إصابة في أول أيام العيد ببنغازي

أخبار ليبيا 24

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، شهد مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي تدفقًا كبيرًا للحالات الطبية، حيث استقبل المستشفى 230 حالة خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا من يوم الجمعة، 6 يونيو 2025م.

مستشفى الجلاء: إصابات ناتجة عن الذبح غير الآمن، وحوادث مرورية

وتنوعت هذه الحالات ما بين إصابات ناتجة عن الذبح غير الآمن، وحوادث مرورية، بالإضافة إلى مشاكل صحية مرتبطة بأجواء العيد. فقد سجل المستشفى ستين حالة قطع في الأوتار، جاءت نتيجة لاستخدام غير سليم لأدوات الذبح، وهي من أكثر الإصابات شيوعًا في مثل هذه المناسبات.

مستشفى الجلاء: تسجيل إحدى عشرة حالة لحوادث مرور

كما تم تسجيل إحدى عشرة حالة لحوادث مرور، تم إدخال أربع حالات منها إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة وضعها الصحي، بينما تلقت بقية الحالات الإسعافات اللازمة.

مستشفى الجلاء: استقبال حالات متفرقة تتعلق بجروح سطحية

كما تم استقبال حالات متفرقة تتعلق بجروح سطحية، واختناقات بسبب الأدخنة المتصاعدة خلال عمليات شواء اللحوم، وهي عادة ترتبط بتقاليد العيد، إلا أنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

مستشفى الجلاء: جميع الطواقم الطبية والتمريضية كانت في أتم الجاهزية

وأكدت إدارة مستشفى الجلاء أن جميع الطواقم الطبية والتمريضية كانت في أتم الجاهزية، وتواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، ووجهت نداءً للمواطنين بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة، سواء أثناء ذبح الأضاحي أو أثناء التنقل، حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

هذا الحدث يعكس الحاجة لرفع الوعي المجتمعي حول أهمية الاحتياط والتصرف الآمن، خاصة في المناسبات التي تشهد أنشطة مكثفة وممارسات قد تكون خطيرة دون وعي كافٍ.