عيد بلا أضاحي في المغرب.. ومتابعة أمنية صارمة بطائرات الدرون

أخبار ليبيا 24

الرباط – 06 يونيو 2025

في مشهد غير معتاد قبيل عيد الأضحى، بدت الأسواق المغربية خالية من بهجة شعيرة الأضحية، فيما اكتفى المواطنون بشراء اللحوم الجاهزة وسط أجواء من الحزن والاحتقان. القرار الملكي الذي دعا إلى تعليق ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية والمناخية، أحدث ردود فعل واسعة، تراوحت بين التفهم والغضب، في وقت كثفت فيه السلطات الأمنية مراقبتها لتنفيذ القرار باستخدام الطائرات المسيرة.

احتجاجات وغضب شعبي في القرى والمناطق المهمشة

لكن القرار، الذي حظي بتأييد من بعض الفئات المتضررة اقتصادياً في المغرب، قوبل أيضاً بموجة من الاحتجاجات خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تُعد شعيرة الأضحية مظهراً راسخاً من مظاهر الدين والتقاليد.

ففي عدد من القرى، عبّر المواطنون عن رفضهم لما وصفوه بـ”مصادرة شعيرة دينية”، وخرجوا في تجمعات رافضة لتنفيذ القرار. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عمليات إخفاء الأضاحي بعيداً عن أعين السلطات، واتهامات بخرق حرية ممارسة الشعائر الدينية.

الداخلية المغربية تراقب التنفيذ بالدرون

وفي مشهد يعكس مدى الجدية في تطبيق القرار، أطلقت وزارة الداخلية المغربية حملة مراقبة واسعة النطاق، استعانت خلالها بطائرات الدرون لمراقبة التجمعات المشبوهة في الضواحي والمزارع وأسطح المنازل، بهدف منع أي عمليات ذبح سري أو بيع غير قانوني للأضاحي.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر أمنية أن السلطات ترصد أي نشاط غير مرخص يتعلق بتربية أو ذبح الأضاحي، وتم تكليف رجال السلطة المحلية بمهام تفتيشية استباقية، وسط تحذيرات من فرض غرامات على المخالفين.

قرار استثنائي أم انتهاك؟

القرار الملكي، رغم تقديمه في سياق حماية القطيع والقدرة الشرائية، طرح تساؤلات واسعة في الأوساط الدينية والحقوقية حول شرعية منع شعيرة أُجمع الفقهاء على سنيّتها المؤكدة. واعتبر بعض المحتجين أن القرار، وإن استند إلى ظروف واقعية، إلا أنه افتقر إلى تشاور موسّع مع المجتمع المدني والعلماء.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الشهر نفسه، أن أعداد القطيع الوطني من المواشي شهدت تراجعًا حادًا بلغت نسبته 38% مقارنة بعام 2016، وهو العام الذي أُجري فيه آخر إحصاء وطني شامل للقطاع الزراعي في البلاد.

وقال أحد الفلاحين في منطقة سيدي قاسم، شمال المغرب: “كنا مستعدين لتقاسم الأضحية مع الجيران، حتى لو كانت الظروف صعبة، لكن أن يُمنع علينا الذبح بالقوة؟ فهذا لم يحدث حتى في أعتى الأزمات”.