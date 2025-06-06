صوت الاشتباكات يعلو فوق التكبيرات في أول أيام العيد في صبراتة

أخبار ليبيا 24

صبراتة – 06 يونيو 2025

الرصاص يعلو فوق التكبيرات في أول أيام العيد

استفاقت مدينة صبراتة، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، على أصوات الاشتباكات العنيفة بدلاً من تكبيرات العيد، وسط حالة من الذعر والقلق بين السكان المدنيين. فقد اندلعت مواجهات مسلحة داخل منطقة الدبابشية بين ميليشيات تابعة لـ صالح الدباشي وميليشيات يقودها أحمد الدباشي (العمو)، وسط تحركات أمنية متأخرة وشبه غائبة عن المشهد.

مصرع نوري الفتحلي خلال الاشتباكات

الاشتباكات،أسفرت عن مقتل الشاب نوري الفتحلي، أحد عناصر المجموعات المسلحة المشاركة في القتال. ، وقد لقي مصرعه في مواجهات ضارية اندلعت منذ ساعات الفجر الأولى، ما يزيد من سخونة الميدان ويُرجّح تصاعد التوتر خلال الساعات المقبلة.

دخول رتل مسلح واستنفار أمني متأخر

أفادت مصادر بدخول رتل مسلح تابع لقوة الدعم والإسناد إلى محيط منطقة الاشتباكات في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن تبادل النيران ظل مستمراً، ما أثار تساؤلات جدية حول قدرة الجهات الأمنية على بسط سيطرتها، خصوصًا في توقيت حساس كعيد الأضحى.

شهود عيان تحدثوا عن سماع دوي أسلحة متوسطة وخفيفة منذ ساعات الصباح الأولى في الاشتباكات التي شهدتها المدينة، فيما أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة الدبابشية وتحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة.

عيد بطعم البارود… المدنيون في مرمى النيران

“كنا ننتظر أجواء العيد، فاستقبلناه بصوت الرصاص”، يقول أحد سكان صبراتة لوكالة “أخبار ليبيا 24″، مضيفًا: “الاشتباكات على بُعد أمتار من بيوتنا، ولا أحد يتحرك لوقفها. لا أمن ولا دولة”.

أهالي المدينة أعربوا عن استيائهم من استمرار تكرار المشهد، خاصة مع غياب أي تدخل حاسم من الحكومة أو الجهات العسكرية الرسمية، الأمر الذي بات يُعمّق فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

بيان الدبيبة يثير السخرية وسط عجز أمني واضح

في سياق متصل، قوبل البيان الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والذي دعا فيه إلى “تعزيز الأمن وفرض سيادة الدولة”، بموجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض بعيدًا كل البعد عن الواقع.

كتب أحد النشطاء: “أي سيطرة تتحدث عنها يا دبيبة؟ المدينة تحترق من الاشتباكات وأنت تصدر بيانات للتهنئة بالعيد”، فيما علق آخر: “إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين مدينة في صباح العيد، فمتى تتحرك؟”.

ميليشيات منفلتة… وسلطة عاجزة

الاشتباكات المتكررة بين الأطراف المسلحة في صبراتة، والتي غالبًا ما تدور بين فصائل ذات طابع عائلي أو مناطقي، تعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة الغربية، خصوصًا في ظل اعتماد الحكومة على تلك التشكيلات المسلحة ضمن ما يُسمى بـ”أجهزة الأمن والدعم”.

أين الدولة؟ سؤال يتكرر في كل مناسبة دموية

مع كل جولة جديدة من الاقتتال الداخلي في صبراتة أو غيرها من مدن الغرب الليبي، يتجدد السؤال: من يُمسك بزمام الأمور؟ هل ما زالت الحكومة تملك القرار، أم أصبحت رهينة لدى الميليشيات؟

ففي وقت يحتفل فيه المسلمون بعيد الأضحى في مختلف أنحاء العالم، يواجه أهالي صبراتة مشهداً دموياً يعكس واقعاً مأساوياً، فيه تختلط التكبيرات بصوت الرصاص، وتضيع ملامح الدولة بين بيانات التهدئة والواقع الميداني.