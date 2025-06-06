تيته لـ«الليبيين» في العيد: حافظوا على الهدنة الهشة

أخبار ليبيا 24

وجّهت هانا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رسالة تهنئة حارة إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعربت فيها عن أطيب التمنيات لليبيين وعائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.

تيته: عيد الأضحى المبارك دعوة للسلام والوحدة

وأكدت أن عيد الأضحى يُعدّ وقتًا مميزًا للتأمل والتضحية والرحمة، ويُذكّر بقيمة الوحدة بين أفراد المجتمع، وأهمية تقديم العون والدعم لبعضنا البعض، خاصة في أوقات الشدائد.

تيته: عيد الأضحى يُعدّ وقتًا مميزًا للتأمل والتضحية والرحمة

وفي رسالتها، ناشدت تيته جميع الأطراف الليبية، ولا سيما أصحاب النفوذ والمسؤولية، بضرورة الالتزام بالهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب الاشتباكات التي وقعت في 12 و13 مايو، مؤكدة أن الحفاظ على السلام يجب أن يكون أولوية للجميع، وأن اللجوء إلى العنف لا يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال الحوار الشامل والانخراط في العملية السلمية.

تيته: ضرورة الالتزام بالهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب الاشتباكات

وشدّدت على أن عيد الأضحى يشكّل مناسبة للتلاقي والتسامح، سواء في إطار العائلة أو المجتمع أو الوطن، وهو فرصة لتجديد الالتزام بروح التضامن، والقيم الإنسانية التي تسهم في دعم المسار نحو مستقبل أفضل لليبيا.

تيته: الأمم المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي

كما أعادت التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ومواصلة دعم جهوده نحو بناء دولة موحدة وآمنة ومستقرة.

وفي ختام رسالتها، تمنّت السيدة تيته عيدًا مباركًا للجميع، يحمل في طيّاته الأمل والسلام والتقدم.