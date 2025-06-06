تعرف على حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك

أخبار ليبيا 24

سحب رعدية وأمطار متفرقة على مناطق غرب ليبيا

حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية – إدارة التنبؤات الجوية – تقريره اليومي حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من يوم الجمعة 06 يونيو 2025م. وتوقع التقرير استقراراً عاماً في الطقس على المناطق الساحلية، مع درجات حرارة معتدلة، بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

الطقس في المنطقة الغربية من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة

المنطقة الغربية من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكاثر السحب مساءً على نالوت والقريات والمناطق المجاورة، يصحبها نشاط رعدي وأمطار متفرقة. الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 م° على الساحل، وبين 35 و41 م° على الدواخل.

حالة الطقس في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

في منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تكون الأجواء مستقرة بسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و31 م°.

حالة الطقس في مناطق الجنوب الغربي

الجنوب الغربي (الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة) سيشهد تكاثرًا للسحب مساءً، خصوصاً على المناطق القريبة من الجزائر، مع احتمال حدوث خلايا رعدية وأمطار. الرياح جنوبية إلى متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة ما بين 38 و42 م°.

حالة الطقس في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة

أما منطقة الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتتميز بجو صافٍ ورياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 36 و40 م°.

التوقعات المستقبلية تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع خاصة بالمناطق الشمالية.