تعادل سلبي في أول ظهور لأنشيلوتي مع البرازيل

أخبار ليبيا 24

كيتو – 06 يونيو 2025

تعادلت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، سلبياً مع مضيفتها الإكوادور، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في العاصمة كيتو معقل المنتخب الإكوادوري. وشهدت المباراة أول ظهور رسمي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي، وسط ترقب كبير من جماهير “السيليساو”.

بداية باهتة لأنشيلوتي رغم السيطرة

ورغم استحواذ المنتخب البرازيلي على الكرة في أغلب فترات المباراة، إلا أنه أشبال أنشيلوتي فشلوا في خلق فرص حقيقية أمام مرمى منتخب الإكوادور الذي ظهر منظمًا دفاعيًا ولعب بخطة متوازنة منحته نقطة ثمينة عززت موقعه في جدول الترتيب.

البرازيل تستقر في المركز الرابع

وبهذه التعادل الأول للبرازيل تحت قيادة أنشيلوتي، رفعت البرازيل رصيدها إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما عززت الإكوادور موقعها في المركز الثاني بـ24 نقطة، متخلفة بنقطتين فقط عن الأرجنتين التي تأهلت رسميًا إلى كأس العالم.

لقاء حاسم أمام باراغواي

سيكون على البرازيل إثبات قدراتها بقيادة أنشيلوتي في المباراة المقبلة، عندما تستضيف باراغواي في مدينة ساو باولو يوم الأربعاء. الفوز في هذا اللقاء قد يضمن للبرازيليين التأهل المبكر إلى مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تألق باراغواي أمام أوروغواي

وفي مباراة أخرى جرت بالتزامن مع مواجهة البرازيل والإكوادور، تمكنت باراغواي من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفتها أوروغواي بنتيجة 2-0.

وسجل ماتياس غالارزا الهدف الأول لباراغواي بضربة رأس في الدقيقة 13، قبل أن يضيف خوليو أنسيسيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

باراغواي تقترب من التأهل

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باراغواي إلى 24 نقطة لتصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف الإكوادور. في المقابل، تجمد رصيد أوروغواي عند 21 نقطة في المركز الخامس، مما يضعها تحت الضغط في الجولات القادمة.

الصراع يشتد على بطاقات التأهل

تتأهل المنتخبات الستة الأولى من قارة أميركا الجنوبية مباشرة إلى كأس العالم، ما يجعل المنافسة مشتعلة بين منتخبات الوسط، حيث لا يزال الفارق ضئيلًا بين المراكز المؤهلة والمراكز المهددة بالخروج.