الغارديان: ليبيا غارقة في صراع الميليشيات وتدخلات الخارج

أخبار ليبيا 24

نشر موقع الغارديان السريلانكي تقريراً تحليلياً، حول التوترات المتصاعدة في العاصمة الليبية طرابلس، إثر سقوط عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، من موقعه المؤثر على الساحة الأمنية.

الغارديان: خصوم غنيوة ومن بينهم اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، احتفلوا بسقوطه

وأوضح التقرير أن خصوم غنيوة، ومن بينهم اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، احتفلوا بسقوطه باعتباره نهاية “إمبراطورية غنيوة” التي حكمت طرابلس بقبضة أمنية صارمة بدعم سياسي من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الغارديان: الميليشيات المسيطرة على العاصمة تعمل تحت غطاء مؤسسات الدولة

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات المسيطرة على العاصمة، مثل جهاز دعم الاستقرار واللواء 444، تعمل تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكنها في الواقع جماعات مسلحة تنفذ أجندات خاصة، وتقوم بتصفية حسابات سياسية مع خصومها، في ظل غياب سلطة موحدة تضبط الأوضاع.

الغارديان يتهم حلف شمال الأطلسي “ناتو” بتدمير البنية المؤسسية في ليبيا

ووجّه التقرير انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، متهمًا إياه بتجاوز التفويض الأممي عام 2011، ما أدى إلى تدمير البنية المؤسسية الليبية، وخلق فراغًا أمنيًا سمح بتكاثر الميليشيات المسلحة. كما اعتبر أن ليبيا باتت ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، لاسيما من الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تتنافسان على النفوذ السياسي والاقتصادي، وخصوصًا في ملف النفط.

الغارديان: استمرار دوامة العنف في ظل انعدام الأفق السياسي وتدفق الأموال والسلاح من الخارج

واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار دوامة العنف، في ظل انعدام الأفق السياسي، وتدفق الأموال والسلاح من الخارج.

ورجّح أن الأزمة لن تشهد انفراجًا قريبًا، لأن ليبيا لا تزال غارقة في صراع مصالح إقليمية ودولية، تغذيه “رمال متحركة” من الانقسامات الداخلية، وساحة مكتظة بالميليشيات والرصاص.