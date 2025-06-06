الدبيبة مهنئاً بالعيد: المعركة لم تنتهِ بعد وما تحقق هو بداية لبناء الدولة

أخبار ليبيا 24

الدبيبة: الفوضى تتراجع وخطوات الاستقرار تتسارع

توجّه رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بالتهنئة إلى الشعب الليبي الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

الدبيبة: ملامح التحسن بدأت تلوح في الأفق

وأعرب الدبيبة عن أمله في أن يشهد الوطن مزيدًا من الاستقرار، مشيرًا إلى أن ملامح التحسن بدأت تلوح في الأفق، في ظل تراجع الفوضى وتقدم جهود بناء الدولة.

الدبيبة: المعركة مع مظاهر الفوضى لم تنتهِ بعد

وأكد الدبيبة أن ليبيا تسير نحو استعادة سلطتها ومؤسساتها الرسمية، في مسار يرسّخ قيم النظام والعدالة، ويعيد إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية دورها الوطني الحقيقي، تحت مظلة القانون وسيادة الدولة. كما أشار إلى أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، والمعركة مع مظاهر الفوضى لم تنتهِ بعد، إلا أن ما تحقق حتى الآن يُعدّ انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة قوية وآمنة.

الدبيبة: العيد يمثل فرصة لتعزيز الأمل وتجديد العزم على مواجهة الصعوبات

وفي هذا السياق، شدد الدبيبة على أهمية استمرار مساعي الإصلاح والتكاتف بين أبناء الوطن، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والعمل بروح وطنية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسكينة والازدهار. وأوضح أن هذه المناسبة الدينية تمثل فرصة لتعزيز الأمل وتجديد العزم على مواجهة الصعوبات بإرادة جماعية ووعي مشترك.

واختتم الدبيبة كلمته بتوجيه أصدق التمنيات للشعب الليبي وكل المسلمين بعيد سعيد، داعيًا الله أن يتقبل الطاعات، ويحفظ ليبيا من كل مكروه، ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار.