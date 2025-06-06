الدباشي “ضاعت الصلاة وسط الرصاص والمصفحات”

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صبراتة – 06 يونيو 2025

في وصف مؤلم لحال بعض المدن الليبية في أول أيام عيد الأضحى، عبّر السفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، عن حزنه العميق إزاء الأحداث الأمنية الدامية التي شهدها أحد الأحياء، والتي تسببت في حرمان الناس من أداء صلاة العيد وتبدد أجواء الفرح.

الدباشي يوصف أحداث العيد في صبراتة

وقال الدباشي في منشور له على حسابه الرسمي:

“فجأة توقف التكبير في المسجد، وارتفع صوت الرصاص وقذائف الآر بي جي، وانتشرت المصفحات بين المنازل وفي محيط المسجد. كان على الجميع البقاء في المنازل، وضاعت صلاة العيد وضاعت معها الفرحة.”

وأشار إلى أن ما يحدث ليس سوى انعكاس لصراعات مسلحة تُحرّكها “ثارات وانتقامات” ونزاعات على “مكاسب غير مشروعة”، بين أطراف مسلحة تدّعي بعض الجهات الرسمية تبعيتها لها، قائلاً:

“صراع بين المسلحين تحركه ثارات وانتقامات ونزاع على مكاسب غير مشروعة بين من تمولهم السلطة القائمة وتدعي أنهم يتبعونها.”

الدباشي يحذر من تصاعد العنف

وحذّر السفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة من تزايد أعداد الضحايا، خصوصًا من فئة الشباب، في ظل استمرار هذه الاشتباكات، مضيفًا:

“عدد الضحايا من الشباب في تزايد.”

وختم رسالته بالدعاء:

“أسأل الله أن يحقن الدماء ويلم شمل الليبيين ويمنّ عليهم بحكومة تتقي الله فيهم، ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. حفظكم الله وعيدكم مبارك.”

تصريحات الدباشي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المتابعين أن كلماته تعكس مشاعر شريحة كبيرة من الليبيين الذين يعيشون في ظل الخوف وعدم الاستقرار، حتى في المناسبات الدينية التي من المفترض أن تجمع ولا تفرّق.