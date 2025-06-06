الحجاج يبدأون رمي «جمرة العقبة» الكبرى في مشعر منى

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بدأت أفواج الحجاج صباح يوم الجمعة رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، إيذانًا ببدء أول أعمال يوم النحر، وذلك وسط تنظيم دقيق وانسيابية في حركة الحشود.

وشهد جسر الجمرات استعدادًا استثنائيًا من الجهات المعنية لتسهيل أداء هذا النسك بأمان، حيث تم تسخير كافة الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني لضمان سلامة الحجيج.

انتظمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات

انتظمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بتدفق متدرج وعلى دفعات وفق خطة مرورية مدروسة، توزعت على مختلف أدوار الجسر، مع تسهيل عودتهم إلى مواقع إقامتهم بسلاسة تامة.

وظهرت الطرق المؤدية إلى الجمرات في مشعر منى بانسيابية عالية خالية من الازدحام، بفضل الجهود التكاملية بين مختلف الجهات التنظيمية.

الحجاج يبدأون بأداء باقي مناسك يوم النحر

بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يبدأ الحجاج بأداء باقي مناسك يوم النحر، فيتجهون إلى نحر الهدي، ثم حلق رؤوسهم أو تقصيرها، ومن ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، في مشهد إيماني مهيب يعكس روحانية الموسم.

وكان الحجاج قد توجهوا من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، حيث باتوا ليلتهم وجمعوا الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات. وسبق ذلك أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات.

أعداد الحجاج هذا الغام

وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1,673,230 حاجًا، من بينهم 1,506,576 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

يمثل هذا التنظيم نموذجًا عالميًا لإدارة الحشود، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن.