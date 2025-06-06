التكبالي يتهم الدبيبة بإشعال صراع صبراتة الدموي: «لكي يضمن بقائه»

أخبار ليبيا 24

وجّه عضو مجلس النواب، علي التكبالي، اتهامات مباشرة لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، محمّلاً إياه مسؤولية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مؤخراً في مدينة صبراتة غرب ليبيا.

التكبالي: شخصاً ضعيفاً متردداً اسمه الدبيبة يعتمد في بقائه عليهم

وقال التكبالي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن المدينة لن تنسى تهاون الدبيبة مع ما يجري، وتحالفاته التي وصفها بالخطيرة، مضيفاً أن “صبراتة ستظل تعاني من النهب والسلب والتقتيل والتشريد وعبث المهربين وتجار المخدرات، لأن شخصاً ضعيفاً متردداً اسمه الدبيبة يعتمد في بقائه عليهم”.

التكبالي: المدينة لن تنسى تهاون الدبيبة مع ما يجري وتحالفاته الخطيرة

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين: الأولى تابعة لحازم العويص من مدينة الزاوية، والثانية بقيادة أحمد العمو، على خلفية مقتل محمد الخضروي المعروف بلقب “السي سي”.

وتداولت مصادر محلية روايات تشير إلى أن التوتر تفجّر بسبب استيلاء جماعة العمو على صفقة مخدرات تابعة للعويص، كانت على متن قارب قبالة سواحل المدينة.

الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن بالغ قلقها من تصاعد أعمال العنف

وفي هذا السياق، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تصاعد أعمال العنف، مؤكدة أن الوضع الأمني المتدهور يهدد حياة المدنيين الأبرياء. ودعت المؤسسة السكان إلى الالتزام بمنازلهم وتجنب التنقل، خصوصاً قرب مناطق النزاع.

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب أطراف النزاع بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة

كما طالبت المؤسسة أطراف النزاع بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، لإتاحة المجال أمام فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي لإنقاذ العالقين والمصابين، وإنهاء معاناة المدنيين في أسرع وقت ممكن.