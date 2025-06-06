البرتغال وإسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد انتصارين مثيرين على ألمانيا وفرنسا

أخبار ليبيا 24

ميونيخ – 05 يونيو 2025

تأهل منتخبا البرتغال وإسبانيا إلى نهائي النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد فوزين مثيرين في مواجهتي نصف النهائي على ألمانيا وفرنسا على الترتيب. وشهدت المباراتان مستويات فنية عالية وإثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، ما يبشر بنهائي ناري بين الجارين الإيبيريين.

ميونخ تستضيف النهائي الأوروبي الثاني

وستُقام مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بين منتخبي إسبانيا والبرتغال يوم الأحد، 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (CET)، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

هذا النهائي المرتقب يجمع بين بطل النسخة الأولى للبطولة عام 2019 (البرتغال) وحامل اللقب الحالي لعام 2023 (إسبانيا)، في مواجهة قوية لتحديد أول منتخب يحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخ المسابقة.

البرتغال 2-1 ألمانيا: رونالدو يقود “السيليساو” إلى النهائي

في مباراة مثيرة أُقيمت في ميونيخ، تمكن المنتخب البرتغالي من قلب تأخره أمام ألمانيا إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحجز مقعده في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

أهداف المباراة : ألمانيا : فلوريان فيرتز (د. 51) البرتغال : فرانسيسكو كونسيساو (د. 63)، كريستيانو رونالدو (د. 68)



رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، سجل هدفه الدولي رقم 137، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم هدافي اللعبة.

إسبانيا 5-4 فرنسا: “لا روخا” تتأهل بعد ملحمة كروية

في مباراة لا تُنسى أُقيمت في شتوتغارت، تفوقت إسبانيا على فرنسا بنتيجة 5-4، لتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي.

أهداف إسبانيا : نيكو ويليامز (د. 22) ميكيل ميرينو (د. 25) لامين يامال (د. 54، 67) بيدري (د. 55)

أهداف فرنسا : كيليان مبابي (د. 59 – ركلة جزاء) رايان شرقي (د. 79) داني فيفيان (هدف عكسي، د. 84) راندال كولو مواني (د. 90+3)



اللاعب الشاب لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، تألق بتسجيله هدفين، مما جعله محط أنظار الجماهير والنقاد.

نهائي إيبيري مرتقب

بهذين الفوزين، تضرب البرتغال وإسبانيا موعدًا في نهائي يحمل نكهة خاصة، ليس فقط بسبب التنافس التاريخي بين الجارين، بل أيضًا لأنه يجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين: الأولى تعتمد على الانضباط والتكتيك (البرتغال)، والثانية تميل إلى الاستحواذ والإبداع الجماعي (إسبانيا).