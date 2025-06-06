احميد: 10 مبعوثين أمميين إلى ليبيا.. والنتيجة لم ينجح أحد

أخبار ليبيا 24

احميد: البعثة الأممية مطالبة بتحرك فعلي وعاجل

أكد الباحث السياسي إدريس احميد، أن تصريحات المبعوثة الأممية هانا تيته بشأن ضرورة أن تعكس الحكومة المقبلة تطلعات الشعب الليبي لا تحمل جديدًا، بل تُعيد تدوير مواقف سابقة لم تحقق أي تقدم ملموس.

احميد: أزمة الثقة تجاوزت النخب السياسية لتشمل المجتمع الدولي، خصوصًا البعثة الأممية

وأضاف أن أزمة الثقة تجاوزت النخب السياسية لتشمل المجتمع الدولي، خصوصًا الأمم المتحدة، التي لم تفلح، رغم تعاقب عشرة مبعوثين، في تحقيق اختراق حقيقي في الأزمة الليبية.

و شدد احميد، في تصريحات طالعتها “أخبار ليبيا 24” على أن ما يُنتظر من المبعوث الحالي، ليس إصدار البيانات والتصريحات، بل اتخاذ خطوات عملية تُظهر جدية الهيئة الأممية في السعي لتغيير فعلي عبر دعم حقيقي من مجلس الأمن، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي في ليبيا.

احميد: استمرار التظاهرات للجمعة الثالثة على التوالي يعكس رفضًا شعبيًا واضحًا للواقع السياسي الراهن

وأشار احميد إلى أن استمرار التظاهرات للجمعة الثالثة على التوالي يعكس رفضًا شعبيًا واضحًا للواقع السياسي الراهن، ويؤكد أن الليبيين يرفعون صوتهم للمطالبة بالحلول، لا الشعارات.

احميد: الاحتجاجات وضعت البعثة الأممية في موقف حرج

وأوضح أن هذه الاحتجاجات وضعت البعثة الأممية في موقف حرج، خاصة بعد أن علت الأصوات المطالبة برحيلها بسبب عجزها عن تقديم حلول واقعية تنهي الأزمة المستمرة.

وطالب احميد بعثة الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فاعلية من خلال تشخيص أسباب الانسداد السياسي، والعمل على إيصال مطالب الشارع الليبي إلى الجهات الدولية المؤثرة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا تحتاج إلى مقاربة جديدة، أكثر واقعية وجرأة، لكسر الجمود وتحقيق الاستقرار المنشود، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الترضيات السياسية الشكلية.