إصابات الأضاحي والحوادث تتصدر المشهد

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ليبيا – 06 يونيو 2025

ارتفاع لافت في عدد الإصابات مع انطلاق احتفالات العيد

شهدت مدينة بنغازي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك موجة كبيرة من الإصابات الناتجة عن الذبح العشوائي والحوادث المرورية، حيث استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث عددًا كبيرًا من الحالات بلغ 230 حالة طبية في غضون خمس ساعات فقط، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

60 إصابة نتيجة استخدام غير آمن لأدوات الذبح

أفادت إدارة المستشفى أن أكثر الإصابات شيوعًا تمثلت في قطع بالأوتار والأربطة، بلغ عددها 60 حالة، جميعها ناجمة عن الاستخدام غير السليم لأدوات الذبح، حيث أدى غياب الوعي بإجراءات السلامة إلى تسجيل هذه الحالات، بعضها استدعى تدخلًا جراحيًا فوريًا.

11 حادثًا مروريًا و4 حالات في العناية الفائقة

إلى جانب إصابات الذبح، سجل المستشفى 11 حالة لحوادث مرورية، وُصفت أربع منها بالخطيرة وأُدخل أصحابها إلى قسم العناية الفائقة، فيما تلقت الحالات الأخرى الإسعافات اللازمة وغادرت معظمها المستشفى في وقت لاحق.

جروح سطحية واختناقات بسبب أدخنة الشواء

كما استقبل المستشفى عددًا من الحالات المتنوعة التي شملت جروحًا سطحية بسيطة واختناقات ناجمة عن استنشاق الأدخنة المتصاعدة من حفلات الشواء المنتشرة في شوارع وأحياء المدينة، والتي عادةً ما تكون جزءًا من طقوس العيد لدى المواطنين.

المستشفى يعمل بكامل طاقته والطواقم الطبية في حالة تأهب

في تصريح خاص لإدارة المستشفى، أكدت أن الطواقم الطبية والتمريضية تواصل عملها بكامل الجاهزية خلال أيام العيد، مضيفة أن جميع الأقسام في حالة تأهب مستمر تحسبًا لأي طارئ. كما دعت الإدارة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة خلال عمليات ذبح الأضاحي والتنقل، حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

مركز بنغازي الطبي: أكثر من 400 حالة طارئة في يوم واحد

وفي سياق متصل، أعلن مركز بنغازي الطبي عن استقباله أكثر من 400 حالة طارئة في أول أيام عيد الأضحى، تنوعت بين 250 حالة جراحية ناتجة عن إصابات الذبح والاحتفال، و170 حالة باطنية توزعت بين ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات في مستويات السكر، معظمها ناجم عن الإجهاد والنظام الغذائي المرتبط بالعيد.

مركز مصراتة الطبي: 296 إصابة حتى عشية العيد

من جهته، استقبل قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي عددًا كبيرًا من الحالات، حيث بلغ إجمالي الإصابات حتى عشية أول أيام العيد 296 إصابة، بينها 17 حالة استدعت تدخلاً جراحياً، بينما تلقت الحالات الأخرى علاجًا فوريًا وغادرت دون الحاجة للبقاء في المستشفى.

دعوات للالتزام بإجراءات السلامة

تُظهر هذه الإحصاءات حجم الضغط الواقع على المؤسسات الطبية خلال المناسبات الكبرى، لا سيما عيد الأضحى، حيث تتكرر الإصابات سنويًا بسبب عدم اتباع التعليمات الأساسية للسلامة. وكررت إدارات المستشفيات نداءها للمواطنين بضرورة التعامل الحذر مع أدوات الذبح، وتجنب السرعة أثناء التنقل، والابتعاد عن مصادر الدخان الكثيف خاصة بالنسبة لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.

المنظومة الصحية والتحديات في المناسبات الكبرى

تكشف بيانات مستشفيات ليبيا في أول أيام العيد عن حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة الصحية، لا سيما في فترات الأعياد، وتسلّط الضوء على الحاجة لتكثيف حملات التوعية المجتمعية قبيل المواسم الدينية الكبرى، للحد من الإصابات وتحقيق بيئة احتفالية آمنة لجميع المواطنين.