قشوط: صبراتة تحولت إلى ساحة معركة في يوم عرفة

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محمد قشوط: أهالي صبراتة حُرموا من الأمن والاستقرار في يوم عرفة

شهدت مدينة صبراتة، الواقعة في المنطقة الغربية من ليبيا، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مليشيات مسلحة يُعتقد أنها تابعة لحازم العويص من مدينة الزاوية، وأخرى تابعة لأحمد العمو.

وتأتي هذه المواجهات وسط أجواء روحانية تزامنت مع يوم عرفة، حيث يترقب الليبيون حلول عيد الأضحى المبارك، ويغتنم كثيرون هذا اليوم بالصيام والقيام تقربًا إلى الله.

أسباب المواجهات في صبراتة

بحسب مصادر محلية، اندلعت المواجهات نتيجة مقتل أحد العناصر ويدعى محمد الخضروي، المعروف بلقب “السي سي”، والذي يُعتقد أنه ينتمي إلى إحدى المجموعتين المتنازعتين.

إلا أن مصادر أخرى رجحت أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مليشيا أحمد العمو بالاستيلاء على صفقة مخدرات كانت بحوزة مجموعة حازم العويص، وذلك خلال عملية تمت على أحد القوارب قبالة سواحل صبراتة.

محمد قشوط: المليشيات التي تروع المدنيين وتتناحر فيما بينها، هي ذاتها التي تعتبرها حكومة الدبيبة جهات منضبطة ورسمية

وفي هذا السياق، عبّر الباحث السياسي محمد قشوط عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع، مؤكدًا في تدوينة له على “فيسبوك” أن هذه المليشيات التي تروع المدنيين وتتناحر فيما بينها، هي ذاتها التي تعتبرها حكومة الدبيبة جهات “منضبطة ورسمية”

محمد قشوط: اهتمام الحكومة يتركز فقط على السيطرة على العاصمة طرابلس ومقدراتها

وأضاف أن اهتمام الحكومة يتركز فقط على السيطرة على العاصمة طرابلس ومقدراتها، بينما تُترك المدن الأخرى تواجه مصيرها وحدها.

محمد قشوط: أهالي صبراتة حُرموا من الأمن والاستقرار في يوم عرفة

واختتم قشوط دعوته بالترحم على أرواح الضحايا، متمنيًا السلامة لأهالي صبراتة، الذين حُرموا من الأمن والاستقرار في يوم كان من المفترض أن يعمّ فيه السلام والسكينة.