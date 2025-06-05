على عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

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انتقال آمن للحجاج إلى عرفات وسط تنظيم محكم

في التاسع من شهر ذي الحجة، يؤدي ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات الطاهر، في مشهد مهيب تسوده السكينة والطمأنينة.

تتوافد جموع الحجيج منذ ساعات الصباح الأولى إلى هذا المشعر المقدس، ملبين نداء الرحمن، يرفعون أكف الضراعة، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم، ويتقبل حجهم، ويعتق رقابهم من النار في هذا اليوم الفضيل الذي وصفه النبي ﷺ بأنه “أفضل يوم طلعت عليه الشمس”.

عرفات.. أفضل يوم طلعت عليه الشمس

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد قد وصلوا لأداء مناسك الحج هذا العام، في موسم حج يشهد تنظيمًا دقيقًا وخططًا مدروسة لتيسير تنقل الحجاج وضمان سلامتهم.

وقد انتقلت جموع الحجيج من مشعر منى إلى صعيد عرفات في رحلة إيمانية سلسة اتسمت بالانسيابية والمرونة، تحت إشراف أمني مباشر، وتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم الحشود، وتقديم الإرشاد، وتأمين السلامة.

عرفات.. الحجاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

وقد أكدت الجهات الرسمية جاهزيتها التامة لتقديم مختلف الخدمات في صعيد عرفات، من رعاية صحية، وخدمات طبية، ونقل، وتوجيه، مما ساعد الحجاج على أداء شعائرهم براحة واطمئنان. ويتجمع الحجاج في مسجد نمرة حيث يستمعون إلى خطبة يوم عرفة، التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، اقتداءً بسنة المصطفى ﷺ.

وزارة الصحة

وقد دعت وزارة الصحة الحجاج إلى توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لا سيما خلال أوقات الذروة من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري، خاصةً أن درجات الحرارة في عرفات قد ترتفع بشكل كبير.

كما حثت الوزارة الحجاج على الالتزام باستخدام المظلات، وتجنب السير على الأسطح الساخنة، وعدم تسلق الجبال والمرتفعات، تجنبًا لأي إجهاد بدني قد يعكر صفو مناسكهم.

وبعد غروب شمس يوم عرفة، تبدأ جموع الحجيج في النفرة إلى مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر يوم النحر، ثم يتوجهون إلى مشعر منى لإتمام بقية المناسك من رمي الجمرات والذبح والحلق أو التقصير.

عرفات.. مساحة صعيد عرفات قرابة 33 كيلومترًا مربعًا، وتحتضن أكثر من مليوني حاج في يوم واحد

تبلغ مساحة صعيد عرفات قرابة 33 كيلومترًا مربعًا، وتحتضن أكثر من مليوني حاج في يوم واحد. وتحيط بعرفات سلسلة من الجبال أبرزها جبل الرحمة، الذي يقع في الناحية الشمالية من المشعر، ويعد معلمًا بارزًا يرتفع نحو 65 مترًا عن الأرض، وتعلوه شاخصة بيضاء يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار، تشكل رمزًا للمكان ومقصدًا للزوار.

إن مشهد الحجاج على صعيد عرفات، بلباس الإحرام الأبيض، وفي وحدة إيمانية جامعة، يبعث برسائل سلام وتوحيد، ويجسد معاني العبودية والخضوع لله، في يوم يعد من أعظم الأيام عند الله عز وجل.