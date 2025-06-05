خلال العطلات الرسمية.. المركزي يعلن إيداع تسويات مبيعات التجار يوميًا دون استثناء

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المركزي: ترتيبات جديدة لتسويات مبيعات التجار دون توقف

في إطار حرصه المستمر على تحسين جودة الخدمات الإلكترونية ومواكبة تطلعات السوق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء تنفيذ إجراء جديد يضمن إيداع التسويات اليومية لمبيعات التجار في حساباتهم خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

مصرف ليبيا المركزي: الإجراء جاء نتيجة للتنسيق المشترك مع شركة “معاملات” للخدمات المالية

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونتيجة للتنسيق المشترك مع شركة “معاملات” للخدمات المالية، وبالتعاون مع المصارف التجارية العاملة في ليبيا.

المركزي: تسهيل العمليات المالية للتجار وتحقيق سرعة وكفاءة في تسوية المبالغ الناتجة عن مبيعاتهم اليومية

ويهدف هذا الترتيب إلى تسهيل العمليات المالية للتجار وتحقيق سرعة وكفاءة في تسوية المبالغ الناتجة عن مبيعاتهم اليومية، دون أي تأخير ناتج عن أيام الإجازات أو العطلات.

المركزي: الخطوة تأتي استجابة لحاجة السوق الليبي إلى خدمات مالية أكثر مرونة وسرعة

ويؤكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة السوق الليبي إلى خدمات مالية أكثر مرونة وسرعة، وبما يدعم النشاط التجاري المحلي ويحفز الاستقرار الاقتصادي.

كما أنها تعكس التزام المصرف المركزي بدوره الرقابي والتنظيمي، حيث يتابع بشكل مباشر التزام المصارف التجارية بتنفيذ هذه الترتيبات بدقة.

المركزي: التعديلات ستُسهم في تعزيز ثقة التجار في منظومة الدفع الإلكتروني

وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات ستُسهم في تعزيز ثقة التجار في منظومة الدفع الإلكتروني، وتشجع المزيد من التجار على الانضمام إلى هذه المنظومة، الأمر الذي يُعد خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي متكامل.

ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن تسهم هذه المبادرة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التعاملات المالية وتقليل فترات الانتظار المرتبطة بالتسويات المصرفية.