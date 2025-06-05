ترامب يحظر دخول الليبيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ليبيا 24

تشديد القيود الأمريكية على دخول مواطني دول عربية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توقيع قرار تنفيذي يقضي بفرض قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال.

قرار ترامب يثير جدلاً واسعاً محلياً ودولياً

القرار أثار جدلاً واسعاً محلياً ودولياً، نظراً لطبيعته التمييزية وتأثيره المحتمل على العلاقات الثنائية مع تلك الدول.

ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة

وبحسب ما أفادت به قناة “سي بي إس” الأمريكية، فإن الدول التي شملها الحظر الكامل هي: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

ترامب: القرار يضم 4 دول عربية

ويُعد هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب منذ توليه الرئاسة، إذ سبق وأن فرض حظراً مشابهاً في عام 2017 استهدف حينها مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، مما تسبب بموجة انتقادات واحتجاجات واسعة.

سبب صدور القرار

القرار الجديد يأتي بعد أيام من حادثة إطلاق نار في ولاية كولورادو، نفذها مواطن مصري كان قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، لكنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. وأسفر الهجوم عن إصابة ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاماً، من بينهم حالة وُصفت بالحرجة.

رغم أن المهاجم ليس من رعايا الدول التي شملها الحظر الجديد، إلا أن إدارة ترامب رأت في الحادثة دافعاً لتشديد الضوابط المتعلقة بالهجرة والسفر، خاصة من الدول التي تعاني من اضطرابات أمنية أو ضعف في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية ومدنية القرار بمثابة تمييز غير مبرر ضد شعوب معينة، محذّرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصاعد مشاعر العداء تجاه المهاجرين وتدهور صورة الولايات المتحدة كمجتمع منفتح ومتعدد الثقافات.

وفيما لم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي من حكومات الدول التي شملها القرار، إلا أن بعض التقارير أفادت بأن عدداً من هذه الدول يعتزم التوجه للأمم المتحدة للاعتراض على القرار، باعتباره يمس بسيادتهم ويضر بمواطنيهم الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة لأغراض مشروعة، كالعلاج أو التعليم أو لمّ شمل العائلات.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجهات انعزالية كانت سائدة في عهد ترامب، تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية، عبر إجراءات تتسم بالصرامة والتشدد، حتى وإن كانت مثيرة للجدل داخلياً وخارجياً.