بعثة الأمم المتحدة تعقد اجتماعًا عامًا في الزاوية

أخبار ليبيا 24

الزاوية- 05 يونيو 2025

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الإثنين، اجتماعًا عامًا في مدينة الزاوية، بهدف الاستماع إلى آراء السكان المحليين حول أفضل السبل للخروج من المأزق السياسي الحالي، والتمهيد لإجراء انتخابات وطنية.

حضر اللقاء أكثر من 150 مشاركًا، شملوا أفرادًا من المجتمع المحلي، من الشباب والشيوخ، وممثلين عن بلديات الزاوية المركز، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، صرمان، صبراتة، العجيلات، الجميل، المنشية، زلطن، العسة، أبو صرة، نالوت، وازن، كابو، يفرن، زوارة، ورقدالين.

اللقاء ضمن سلسلة مشاورات محلية

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات شعبية تعقدها بعثة الأمم المتحدة في مختلف المدن الليبية، بهدف إشراك المجتمع المحلي في صياغة خارطة طريق سياسية تؤدي إلى انتخابات وتوحيد المؤسسات. كما تتزامن هذه اللقاءات مع اجتماعات البعثة المستمرة مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية، والمكونات الثقافية، إلى جانب المجموعات النسائية والشبابية.

ومن المقرر، بحسب البعثة، إطلاق استطلاع عام عبر الإنترنت في وقت قريب، لاستكمال جمع آراء المواطنين في عموم ليبيا.

استياء شعبي من تدهور الوضع العام

خلال اللقاء، أعرب المشاركون عن استيائهم من التدهور السياسي والأمني، مؤكدين أن حالة الفوضى المتواصلة تقوض آمالهم في مستقبل مستقر. وعبّر عدد منهم عن شعورهم بالإحباط، داعين إلى اتخاذ خطوات عاجلة تفضي إلى حل سياسي شامل وسلمي.

كما شدد الحضور على أهمية الاستماع إلى صوت الشعب الليبي، والتعامل مع مطالبه بجدية، بعيدًا عن حسابات الأطراف المتنازعة.

بعثة الأمم المتحدة “أربعة خيارات مطروحة للخروج من الأزمة”

استعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، أربعة خيارات طرحتها اللجنة الاستشارية التي شكّلتها البعثة، وتشمل:

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع تعديل القوانين الحالية. إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور، ثم انتخابات رئاسية. اعتماد دستور دائم قبل الشروع في أي عملية انتخابية. تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي، لتتولى استكمال القوانين واختيار حكومة مؤقتة.

وأكدت تيته أن لكل خيار تحدياته، مشيرة إلى أن البعثة ستأخذ في الاعتبار آراء الليبيين أثناء تحديد المسار الأنسب.

دعم شعبي للخيار الرابع ومطالب بتغيير الحكومة

أبدى العديد من المشاركين تأييدهم للخيار الرابع، أي تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة، تحل محل المؤسسات القائمة بشكل مؤقت، وتضع الأسس لحكومة توافقية جديدة.

وفي هذا السياق، دعا بعض الحضور إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس المحكمة العليا، على ألا تتجاوز ولايتها 120 يومًا، بهدف توحيد الشرق والغرب، وإنهاء الانقسام المؤسساتي.

من جانب آخر، شدد آخرون على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، معتبرين أنها الأكثر جدوى في ظل الاستقطاب السياسي الراهن.

مخاوف من استمرار الانفلات الأمني والفساد

عبّر الأهالي عن قلقهم من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، مطالبين بوضع حد للعنف والصراعات التي تؤدي إلى “ترميل النساء”، على حد وصفهم.

كما دعوا إلى إنهاء مظاهر الفساد والمحسوبية، والحفاظ على السيادة الليبية، والتصدي لوجود المقاتلين الأجانب، الذين اعتبروا وجودهم تهديدًا مباشرًا لاستقلال القرار الوطني.

دعوة إلى احترام الهدنة ورفض العنف السياسي

أكدت هانا تيته دعم البعثة لتعزيز الهدنة الهشة التي تلت اشتباكات 12 و13 مايو، محذّرة من أن أي إجراءات أحادية قد تعرقل العملية السياسية.

وقالت تيته: “يجب أن ينتهي عصر اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية أو إقليمية”، مؤكدة أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن دفع العملية السياسية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

إشادة بالمشاركة الشعبية ودعوة لبناء التوافق

في ختام الاجتماع، شكرت الممثلة الخاصة للأمين العام المشاركين على مداخلاتهم، وشددت على أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم.

وقالت تيته: “يجب أن نبني توافقًا بشأن سبل المضي قدمًا، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، بتوافق متبادل”، مضيفة: “هذه مجتمعاتكم، منازلكم، إخوانكم وأخواتكم. يجب أن تكونوا أنتم من يدفع بعجلة التقدم”.

من المتوقع أن تستكمل البعثة هذه اللقاءات في مدن أخرى في الأيام المقبلة، ضمن جهودها الرامية إلى تسهيل التوافق الوطني الليبي على قاعدة المشاركة الشعبية الواسعة.