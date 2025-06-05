الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر سكان صبراتة من الاشتباكات وتدعو للبقاء في المنازل

أخبار ليبيا 24

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها إزاء اندلاع الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وتهديد حياة المدنيين الآمنين، في ظل التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده مدينة صبراتة غرب ليبيا،

الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن بالغ قلقها إزاء اندلاع الاشتباكات المسلحة في صبراتة

وتناشد المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين، لاسيما القاطنين بالقرب من مناطق النزاع ومواقع التوتر، باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن التنقل في محيط تلك المناطق، مع التزام منازلهم والبقاء في أماكن بعيدة عن النوافذ والواجهات الرئيسية، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم إلى حين استقرار الأوضاع.

الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر سكان صبراتة من التنقل وتدعوهم للبقاء فالمنازل

وتدعو المؤسسة، مستخدمي الطريق الساحلي بمدينة صبراتة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر نظرًا لتدهور الوضع الأمني في المنطقة، والذي بات يُشكّل خطرًا مباشرًا على المارة والمسافرين.

الوطنية لحقوق الإنسان تدعو أطراف النزاع بضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة

كما تطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أطراف النزاع بضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، لتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي من الدخول إلى مناطق الاشتباكات، وتسهيل عمليات إجلاء العالقين واسعاف الجرحى والمصابين.

أسباب الاشتباكات في صبراتة

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد اندلعت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، الأولى تابعة لحازم العويص من مدينة الزاوية، والثانية بقيادة أحمد العمو، وذلك على خلفية مقتل محمد الخضروي المعروف بـ”السي سي”.

وتشير روايات أخرى إلى أن التوتر نجم عن استيلاء جماعة العمو على صفقة مخدرات تابعة للعويص داخل قارب قبالة سواحل صبراتة.

وتؤكد المؤسسة ضرورة تغليب صوت العقل والحوار، والعمل العاجل على وقف التصعيد حمايةً للأرواح المدنية وصونًا لحقوق الإنسان.