المنفي والدبيبة “خطة جديدة لتعزيز الأمن وتأكيد سلطة الدولة”

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 04 يونيو 2025

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، عن خطة أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، عبر تشكيل لجان أمنية وحقوقية مشتركة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من “مسار وطني لإنهاء الفوضى”، لكنها تُقابل بتساؤلات حول فاعليتها في ظل تجارب سابقة لم تُحدث تغييرات ملموسة.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، فإن الاتفاق تم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيراً له بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، ويقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة من وزارتي الداخلية والدفاع، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في فرض النظام وتطبيق القانون.

خطة مكررة في مشهد معقد

ورغم وضوح العناوين العريضة للخطة، يرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات سبق وأن أُعلنت مرات عديدة خلال الأعوام الماضية، لكنها اصطدمت بعقبات واقعية، أهمها انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وتعدد المليشيات في المنطقة الغربية، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يحد من فعالية أي لجنة مهما كانت نواياها.

وفي الوقت الذي تُطرح فيه هذه الإجراءات كحل جذري، تغيب الإشارة إلى آليات التنفيذ الحقيقية، ولا توجد توضيحات حول مصير الجماعات المسلحة شبه النظامية والمليشيات المسلحة أو شروط إخراجها من العاصمة، وهو ما يثير شكوكًا حول قدرة هذه اللجان على فرض الأمن دون توافق سياسي شامل أو دعم شعبي فعلي.

لجنة حقوقية… دون ضمانات واضحة

وشملت الخطة أيضًا تشكيل لجنة حقوقية من وزارة العدل والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، في خطوة إيجابية نظريًا، لكنّ مراقبين أعربوا عن خشيتهم من أن تتحول إلى إجراء “صوري”، في ظل تكرار الانتهاكات وسوء أوضاع الموقوفين في مراكز الاحتجاز الخارجة عن سلطة الدولة.

الواقع الأمني لا يُغيّره بيان

فيما تؤكد الحكومة أن هذه التحركات تأتي لإنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الاستقرار، يعتبر عدد من المواطنين والناشطين أن البيانات الرسمية وحدها لم تعد كافية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق نتائج فعلية على الأرض، بعيدًا عن الخطط الورقية التي لا تصمد أمام النفوذ المسلح والمصالح المتشابكة في العاصمة.

دعوة إلى شفافية التنفيذ

ويرى محللون أن مفتاح نجاح هذه الخطة يكمن في شفافيتها وجدّيتها وقدرتها على التنفيذ دون انتقائية أو مجاملة، مشددين على ضرورة أن تكون هناك رقابة مجتمعية وتغطية إعلامية واضحة لأي تحركات أمنية، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف السياسية والمؤسسات الأمنية دون استثناء.