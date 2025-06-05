المركزي: 49.4 مليار دينار إجمالي إيرادات الدولة حتى نهاية مايو

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي إيرادات الدولة منذ بداية يناير وحتى نهاية مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار ليبي، بينما بلغ إجمالي النفقات خلال نفس الفترة 43.5 مليار دينار، ما يعني تحقيق فائض مالي قدره 5.9 مليار دينار.

المركزي: المبيعات النفطية شكلت العمود الفقري لإيرادات الدولة بلغت 40.8 مليار دينار

وأظهرت البيانات أن المبيعات النفطية شكلت العمود الفقري لإيرادات الدولة، حيث بلغت 40.8 مليار دينار، أي ما يعادل أكثر من 82٪ من إجمالي الإيرادات.

كما بلغت إيرادات الإتاوات النفطية 8 مليارات دينار، ما يعكس الاعتماد شبه الكامل على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل القومي.

المركزي: لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار

في المقابل، جاءت الإيرادات غير النفطية ضعيفة بشكل ملحوظ، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات الجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار. كما رصد المركزي بندًا تحت اسم “إيرادات أخرى” بقيمة 466 مليون دينار، دون تفاصيل إضافية.

المركزي: المرتبات تستحوذ على الحصة الأكبر بواقع 30.5 مليار دينار

أما على صعيد الإنفاق، فقد استحوذت المرتبات على الحصة الأكبر بواقع 30.5 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70٪ من إجمالي الإنفاق العام. كما بلغ الإنفاق على بند الدعم 11.4 مليار دينار، بينما تم تخصيص 1.6 مليار دينار للنفقات التسييرية.

إيرادات النفط تشكل 82٪ من دخل الدولة الليبية

تعكس هذه الأرقام استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، وأبرزها ضعف تنوع مصادر الدخل، وارتفاع فاتورة المرتبات والدعم، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات سوق النفط العالمي. ويبرز من هذه المعطيات أهمية تبني إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في المستقبل القريب.