اللافي ينتقد إعلان الدبيبة والمنفي اتفاقًا أمنيًا

أخبار ليبيا 24

طرابلس – 05 يونيو 2025

عبّر عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، عن استغرابه الشديد من البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والذي تحدث عن “اتفاق أمني عسكري مشترك” مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي بيان حاد اللهجة، شدد اللافي على أن هذا الإعلان يُعد تجاوزًا لنصوص الاتفاق السياسي، ويهدد التوازن الدقيق في تركيبة المجلس الرئاسي، ويحمل مؤشرات مقلقة على إمكانية العودة إلى الاصطفاف السياسي والميداني.

اللافي: البيان مخالف للاتفاق السياسي

قال عضو المجلس الرئاسي إن توصيف الدبيبة للمنفي بصفة “القائد الأعلى للجيش الليبي” هو ادعاء مخالف لنصوص الاتفاق السياسي، والذي ينص بوضوح على أن هذه الصفة تُمنح للمجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يحق لأي من أعضائه، بمن فيهم الرئيس، التصرف بها أو الادعاء بها منفردًا.

وأشار إلى أن المهام الموكلة للمنفي، وفق الاتفاق، تقتصر على تمثيل المجلس خارجيًا وترؤس جلساته، وليس اتخاذ قرارات أحادية، خصوصًا في الملفات الحساسة كالأمن وإعادة تشكيل المشهد العسكري.

اللافي: غياب التنسيق مرفوض شكلًا ومضمونًا

وأكد اللافي، وهو ممثل المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي، أن أي إجراء يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتشاور والتنسيق المباشر معه، مشددًا على أن فرض واقع أمني أو سياسي دون توافق أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأشار إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي الثلاثية جُعلت لضمان التوازن بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان)، ومنع أي طرف من الانفراد بالقرارات، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات القيادة العسكرية العليا.

تحذير من تفرد المنفي والدبيبة وتداعياته

انتقد اللافي ما وصفه بـ”التفرد” في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أن صفة القائد الأعلى للجيش يجب أن تُمارَس جماعيًا وبنهج يراعي الخصوصيات الجغرافية والسياسية، لا بأسلوب يُعيد إنتاج الانقسام أو التوتر.

كما أعرب عن قلقه من أن البيان الأخير قد يُستخدم كذريعة لإعادة الاصطفافات الميدانية، أو يُمنح غطاءً سياسيًا لمواجهات عسكرية جديدة، محمّلًا المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة.

خطوات موازية كانت جارية بهدوء

وكشف اللافي أن المجلس الرئاسي، من خلال لجنة مشتركة منبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، كان يعمل بهدوء وبالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع صلاحيات اللجنة، وتثبيت التهدئة الأمنية في طرابلس ومحيطها.

واعتبر أن البيان الصادر عن الدبيبة وما تضمّنه من إعلان عن اتفاق أمني، يعرقل هذا المسار ويقوّض جهود بناء الثقة والاستقرار، ويثير مخاوف مشروعة من نوايا التوظيف السياسي أو التمهيد لتغييرات ميدانية دون توافق وطني.

دعوة لاحترام آليات التوافق داخل الرئاسي

وشدد اللافي على ضرورة الالتزام الصارم بـ الآليات التوافقية والتمثيلية داخل المجلس الرئاسي، ورفض أي محاولة للانفراد أو الاستعراض أو فرض الأمر الواقع، محذرًا من أن التوظيف السياسي للمناصب قد يُفسر على أنه إقصاء أو انحياز يهدد مساعي الاستقرار.

وختم اللافي تصريحه بدعوة إلى العودة إلى التنسيق الحقيقي داخل مؤسسات الدولة، والعمل الجماعي وفقًا لنصوص الاتفاق السياسي وروح التوازن الوطني، بدلًا من القرارات الأحادية التي تنذر بمزيد من الانقسام.