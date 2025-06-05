الأصابعة: تسجيل 3 حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية  

أخبار ليبيا 24

قسم السلامة بالأصابعة يواصل الاستجابة الفورية للطوارئ

في إطار المتابعة اليومية للوضع العام ببلدية الأصابعة، سجل قسم السلامة الوطنية التابع للمجلس البلدي يوم أمس الأربعاء، عدة حرائق اندلعت في ثلاثة منازل متفرقة، علماً بأن هذه المنازل شهدت في السابق حوادث مشابهة.

ويجري حالياً التحقيق لمعرفة الأسباب المتكررة لهذه الحرائق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

الأصابعة: تسجيل عدد من الحرائق البسيطة التي تمكن المواطنون من السيطرة عليها ذاتيًا

كما تم تسجيل عدد من الحرائق البسيطة التي تمكن المواطنون من السيطرة عليها ذاتيًا، دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بين السكان بطرق التعامل مع الطوارئ.

الأصابعة.. فريق قسم السلامة الوطنية يواصل تمركزه في نقطتين رئيسيتين

من جانب آخر، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين هما: مقر القسم في الأصابعة ونقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة الجاهزية والاستعداد المستمر للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث، حيث تعمل الفرق على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار.

الأصابعة.. بدء توزيع صكوك التعويضات على المواطنين الذين تضرروا من الحوادث الأخيرة

وفي سياق الدعم للمتضررين، بدأت الإدارة المالية بالمجلس البلدي، في توزيع صكوك التعويضات على المواطنين الذين تضرروا من الحوادث الأخيرة.

وقد شملت الدفعة الأولى 154 صكًا، فيما تضمنت الدفعة الثانية 42 صكًا، حيث جرى التوزيع بسلاسة وبحضور ممثلين عن الأسر المتضررة.

وتشدد بلدية الأصابعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، وتحث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي طارئ، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والاستجابة السريعة لضمان سلامة الجميع.

نسأل الله السلامة والأمان لجميع المواطنين، ونتمنى أن تنحسر هذه الحوادث في أقرب وقت.