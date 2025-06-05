الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقّع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب البلاد، مصحوبًا بتكاثر للسحب الرعدية التي قد تتسبب في سقوط أمطار متفرقة.

الأرصاد: من المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال تدريجيًا

ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال تدريجيًا، خصوصًا في المناطق الساحلية، اعتبارًا من يوم الجمعة.

مناطق راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء: تكون قليلة السحب، مع تكاثرها أحيانًا، وتتخللها أمطار رعدية في المساء، خاصة على مناطق مثل القريات، مزدة وبعض أجزاء الجبل الغربي، وقد تمتد لتشمل بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على السواحل.

درجات الحرارة: تتراوح ما بين 30 إلى 36 م°، مع تراجع متوقّع غدًا على السواحل.

الأرصاد: تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر اليوم على مناطق غرب البلاد

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 25 إلى 30 م°.

مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء: قليلة السحب، مع تكاثرها خصوصًا على غات والمناطق المجاورة، مصحوبة بأمطار رعدية مساءً ويوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيّرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة.

درجات الحرارة: بين 37 إلى 40 م°، وهي من أعلى المعدلات المسجّلة في البلاد اليوم.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 34 إلى 38 م°.

نظرة مستقبلية:

تشير التوقّعات إلى تحسّن في الطقس واعتدال في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع الجديد، خاصة على مناطق الشمال والمناطق الساحلية، مما يمنح السكان فرصة للاستمتاع بجو ألطف بعد موجة الحرارة الحالية.