اشتباكات صبراتة تضع بيان “بسط سيطرة الدولة” في مهبّ الرصاص

أخبار ليبيا 24

صبراتة – 05 يونيو 2025

الفوضى تتحدث بلغة الرصاص.. ومليشيات تتجول دون رادع



رغم بيانات التطمين التي تصدرها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لا تزال شوارع ليبيا، وصبراتة على وجه الخصوص، مسرحًا للفوضى والانفلات الأمني، وآخر المشاهد كان اليوم مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة قرب الساحل، وبالتحديد عند مصيف “ليبرتون”، ما أدى إلى ترويع السكان واشتعال النيران في مرافق المصيف الذي يقع تحت سيطرة مجموعة “العمو”.

ففي الوقت الذي يتحدث فيه الدبيبة عن “فرض سيادة الدولة”، كانت الأسلحة المتوسطة تُسمع في أرجاء المدينة، وكان المهاجرون غير الشرعيين يفرّون من أماكن احتجازهم، ويجوبون الشوارع هربًا من نار الاشتباكات.

بيان الحكومة.. حبر على ورق؟



صدر مؤخرًا عن حكومة الوحدة الوطنية بيان يؤكد “بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”، لكن الواقع في صبراتة اليوم كان نقيضًا صارخًا لهذه التصريحات.

المواطنون يتساءلون: “أين هي الدولة التي تقول إنها تسيطر؟ ومن يردع هذه المجموعات المسلحة التي تعبث بالأمن وتخيف السكان؟”

لقد بات واضحًا أن بيانات الحكومة لا تتجاوز كونها محاولة لطمس الحقيقة وتجميل صورة باهتة، في حين أن الشوارع تتكلم بلغة أخرى: لغة الفوضى والرصاص.

صبراتة .. مدينة تختنق تحت رحمة المليشيات



المدينة الساحلية، التي كان من المفترض أن تكون آمنة ومستقرة، تحولت إلى مسرح مفتوح للصراعات المسلحة التي لا تضع اعتبارًا لحياة المدنيين.

المليشيات تتنقل بحرية، وتنفذ هجماتها علنًا، وتحرق المنشآت دون حسيب أو رقيب، في مشهد يُعرّي الواقع الأمني ويكشف هشاشة سلطة الدولة.

تقول إحدى السيدات من سكان المنطقة: “نعيش في رعب دائم. لا نعرف من يقاتل من، ومن يحكم المدينة، فكل جهة ترفع سلاحها وتفرض كلمتها كما تشاء”.

الدولة الغائبة.. والمواطن الضحية



تكرار مشاهد الاشتباكات وانتشار المليشيات في المدن الليبية، ومنها صبراتة، يؤكد أن الدولة ليست فقط عاجزة عن ردع المسلحين، بل أيضًا غائبة عن مشهد تأمين حياة المواطنين.

ويقول أحد الشباب من المدينة: “نسمع عن أجهزة أمنية وجيش وشرطة، لكن على الأرض لا نرى شيئًا. من يحكم فعليًا هم المسلحون، وكل جهة تفرض قانونها الخاص”.

هذا الغياب التام للجهات المختصة يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الأمن في ليبيا، وما إذا كانت حكومة الدبيبة قادرة بالفعل على إدارة البلاد، أم أنها فقدت زمام الأمور بشكل كامل.

المهاجرون في مرمى الاشتباكات.. ضحايا جدد للفوضى



من تبعات هذه الاشتباكات أيضًا، خروج أعداد من المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز إلى الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات في طريق البحر بصبراتة.

وبينما كانت الرصاصات تتطاير، كان هؤلاء يفرّون من المجهول إلى المجهول، ليجدوا أنفسهم في خطر مضاعف، ضائعين بين نار المليشيات وأقدار الهجرة غير الشرعية.

خلاصة المشهد: حكومة تتحدث عن السيادة.. والمليشيات تحكم الميدان



لم تعد هذه الوقائع مجرد حوادث متفرقة، بل هي مؤشر على واقع سياسي وأمني متهالك، لا يستطيع حماية المدن ولا حتى تبرير الفشل المتكرر.

فبينما تستمر حكومة الدبيبة في إطلاق التصريحات الرنانة، يغرق الشارع الليبي في الفوضى التي لا يبدو لها نهاية.

إن ما حدث اليوم في صبراتة هو جرس إنذار جديد، يُقرع بعنف، ليقول إن الحديث عن “بسط سيطرة الدولة” ليس سوى وهم لا مكان له في الواقع.