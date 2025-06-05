إنفوغرافيك: الإنجليزية الأكثر شيوعًا في العالم

أخبار ليبيا 24

05 يونيو 2025

أظهر تصنيف حديث لأكثر اللغات تحدثًا حول العالم تباينًا واضحًا بين عدد المتحدثين وبين مدى تأثير هذه اللغات وانتشارها الجغرافي والثقافي. وتضمنت القائمة عشر لغات هي الأكثر تداولًا، سواء بين الناطقين الأصليين أو غير الأصليين، ما يعكس أبعادًا ديموغرافية وسياسية وثقافية عميقة.

الإنجليزية في الصدارة: لغة العصر والعالم

تربعت اللغة الإنجليزية على رأس القائمة بـعدد يصل إلى 1.5 مليار متحدث، بين من يتحدثونها كلغة أولى أو ثانية. وتعد هذه اللغة الأكثر استخدامًا كلغة ثانية عالميًا، وهو ما يعزز موقعها كلغة تواصل عالمية في التعليم، التجارة، العلوم، والتكنولوجيا.

الانتشار الواسع للإنجليزية يعود لعوامل تاريخية، منها الاستعمار البريطاني، والنفوذ الأمريكي في العصر الحديث، مما جعلها حاضرة في مختلف القارات ومجالات الحياة.

الماندرين الصينية: الكثافة لا تعني العالمية

في المرتبة الثانية بعد اللغة الإنجليزية جاءت اللغة الصينية (الماندرين) بعدد ناطقين يبلغ 1.1 مليار شخص، معظمهم داخل الصين. وتُعد هذه اللغة صاحبة أكبر عدد من الناطقين الأصليين في العالم، لكنها لا تمتلك نفس الامتداد العالمي مثل الإنجليزية، نظرًا لمحدودية استخدامها خارج شرق آسيا.

ورغم التنامي الاقتصادي الصيني، فإن اللغة الصينية لم تتحول بعد إلى أداة تواصل عالمية، ما يوضح أن عدد المتحدثين لا يكفي لجعل اللغة عالمية التأثير.

الهندية والإسبانية: انتشار سكاني وتأثير إقليمي

احتلت الهندية المرتبة الثالثة بـ 609 ملايين متحدث، ما يعكس الوزن السكاني للهند، إلا أن استخدامها كلغة رسمية لا يتجاوز حدود الدولة.

أما الإسبانية، فجاءت في المرتبة الرابعة بـ 560 مليون متحدث، وتنتشر في أمريكا اللاتينية وإسبانيا، وتُعد من أكثر اللغات حضورًا في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ما يمنحها مكانة إقليمية قوية ومتصاعدة عالميًا.

الفرنسية والعربية: حضور أممي متجذر

المرتبة الخامسة كانت من نصيب الفرنسية، التي يتحدث بها نحو 310 ملايين شخص، وتُستخدم في خمس قارات، بفضل التاريخ الاستعماري الفرنسي. وهي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية.

أما اللغة العربية، فجاءت سادسة بـ 274 مليون متحدث، وتُعتمد لغة رسمية في أكثر من 20 دولة. إلى جانب أهميتها الثقافية، تتمتع بمكانة دينية خاصة كونها لغة القرآن الكريم، ما يجعل تأثيرها ممتدًا في العالم الإسلامي.

لغات جنوب آسيا: كثافة محدودة التأثير الدولي

احتلت البنغالية المرتبة السابعة بـ 273 مليون متحدث، تليها البرتغالية بـ 265 مليون متحدث، ثم الروسية بـ 258 مليون متحدث، وأخيرًا الأردية بـ 230 مليون متحدث.

ورغم العدد الكبير لمتحدثي البنغالية والأردية، إلا أن حضورهما الدولي يظل محدودًا مقارنة بلغات مثل الفرنسية أو البرتغالية التي ورثت امتدادًا جغرافيًا أوسع بفضل الاستعمار.

تأثير الاستعمار والسياسة

يعكس ترتيب بعض اللغات – مثل البرتغالية والفرنسية – الدور التاريخي للاستعمار في نشر اللغات خارج موطنها الأصلي. فالبرتغالية، مثلًا، تُستخدم اليوم في البرازيل وعدة دول إفريقية، رغم أن عدد سكان البرتغال نفسها قليل نسبيًا.

أما الروسية، فما تزال حاضرة في عدد من دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، رغم تراجع نفوذ روسيا مقارنة بالحقبة السوفيتية، وهو ما يمنحها طابعًا سياسيًا أكثر منه ثقافيًا.

ملاحظات عامة من الترتيب

ليست كل لغة شائعة عالميًا لأن عدد الناطقين بها كبير؛ فبعض اللغات محصورة جغرافيًا رغم عدد متحدثيها.

الانتشار العالمي للغة يرتبط بالتاريخ، والسياسة، والدين، والثقافة، وليس فقط بالديموغرافيا.

الإنجليزية تظل اللغة الأكثر نفوذًا بفضل استخدامها الدولي، وليس فقط عدد مستخدميها.

الفرنسية والبرتغالية مثالان على كيفية استمرار الأثر الاستعماري في تعزيز حضور لغات معينة حول العالم.

العربية تحتل موقعًا خاصًا بفعل قوتها الثقافية والدينية، رغم ضعف جهود تعريب التقنية والعلوم.

خلاصة

ترتيب اللغات في العالم لا يرتبط فقط بعدد من يتحدثون بها، بل بمدى حضورها في المؤسسات، والأنظمة التعليمية، والإعلام، والدبلوماسية. وبينما تستمر الإنجليزية في قيادة المشهد العالمي كلغة جامعة، تبقى لغات مثل العربية والفرنسية والبرتغالية ذات أهمية استراتيجية وثقافية ممتدة في عدة قارات.

هذا التنوع اللغوي يعكس تاريخ الشعوب، وصراعاتها، وتفاعلاتها عبر العصور، ويؤكد أن اللغة ليست مجرد أداة تواصل، بل أيضًا رمز للهوية والنفوذ.