أعيان مصراتة لـ«المبعوث الأوروبي»: نرفض قرارات الأجسام السياسية المنتهية

أخبار ليبيا 24

أعيان مصراتة يؤيدون إعادة النظر في الأجسام السياسية المنتهية

أكد أعيان ووجهاء مدينة مصراتة، رفضهم للقرارات أحادية الجانب الصادرة عن الأجسام السياسية المنتهية، مشددين على أهمية دعم العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي أيضًا.

والتقى مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مجموعة من أعيان ووجهاء مدينة مصراتة وأعضاء حراك مصراتة ضد الظلم والفساد وبعض فعاليات المدينة، في مقر البعثة الدبلوماسية بمدينة طرابلس -جنزور.

واستمع المبعوث إلى وجهات نظر الحاضرين حول المشهد الليبي، وآلية الخروج من مختنقات الأزمة السياسية في ليبيا، التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال الدكتور عبد اللطيف بن صالح: «ناقشنا خلال لقائنا مبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إعادة النظر في الأجسام الموجودة حاليًا على الساحة السياسية الليبية».

أعيان مصراتة يرفضون توريط المدينة في أحداث طرابلس

وفي نهاية شهر مايو الماضي، رفضت القوى السياسية والمجتمعية والوطنية بمدينة مصراتة، إقحام اسم المدينة في المشكلات الدائرة بالعاصمة طرابلس.

وجرى إصدار بيان مشترك، حمّلت خلاله تلك القوى مؤيدي الحكومة منتهية الولاية، مسؤولية الأحداث التي تقع، مشيرين إلى أنه يجري نشر الكراهية والفتنة عبر استغلال المؤسسات الرسمية.

وخلال البيان، طالبت القوى المجلس البلدي المنتخب، بأن يعلن رسميًا رفضه لأي حراك من شأنه منع المتظاهرين السلميين، مع التأكيد أن تلك التصرفات تليق بالميليشيات.

وشملت المطالبات، أن يجري اتخاذ خطوات كثيرة وفعّالة لمواجهة كل من يعتدي على حق التظاهر.

وتضمن البيان، أن أي مشكلة قد تحدث، سيتحمل مسؤوليتها من يمنعون التظاهرات بالقوة.

وطالبوا كذلك بأن تضطلع الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها؛ بتوفير سبل تأمين المظاهرات السلمية.

وجاء في البيان أيضًا، مطالبة بحلّ أي ميليشيا متورطة في الخطف والتعذيب، مع محاسبة من يرتكبون مثل هذه الجرائم.