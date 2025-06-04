مشعر منى.. شاهد حي على تاريخ ومناسك الحج

أخبار ليبيا 24

يُعدُّ مشعر منى أحد أبرز المشاعر المقدسة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمناسك الحج، وله مكانة عظيمة في قلوب المسلمين لما يحمله من دلالات روحية وتاريخية عميقة. فهو شاهد حي على تعاقب الأجيال واستمرارية الشعائر منذ عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، وحتى عهدنا الحاضر، حيث ظل منى رمزًا للتضحية والطاعة والخضوع لأوامر الله.

مشعر منى.. دلالات روحية وتاريخية عميقة

يقع مشعر منى في موقع استراتيجي بين مكة المكرمة ومزدلفة، على بعد 7 كيلومترات تقريبًا من المسجد الحرام. تحيط به الجبال من كل جانب، ويتميز بطبيعته الهادئة التي تتحول في أيام الحج إلى وادٍ نابض بالإيمان، يحتضن الحجاج خلال ليالي التشريق. ففيه يبيتون ويؤدون مناسك عظيمة مثل رمي الجمرات، والنحر، والحلق أو التقصير.

مشعر منى.. يمتاز بخصائص مكانية متميزة

ويمتاز مشعر منى بخصائص مكانية متميزة، تبرز من خلال الخيام البيضاء التي صارت سمة بارزة في منظومة الحج الحديثة. هذه الخيام مصممة وفق أحدث معايير الأمان والراحة، لتحتضن ملايين الحجاج في بيئة آمنة ومنظمة. ففي الماضي، كانت الخيام تُصنع من القماش والخشب وتفتقر لعناصر السلامة، أما اليوم، فيضم المشعر أكثر من 100 ألف خيمة ثابتة مصنوعة من الألياف الزجاجية المقاومة للحرارة والاشتعال، وتغطي مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، مجهزة بنظام تكييف كامل وترقيم دقيق يسهل الوصول إليها.

مشعر منى.. طاقته الاستيعابية أكثر من 300 ألف حاج في الساعة

ويُعد جسر الجمرات من أبرز معالم مشعر منى، وهو منشأة هندسية عملاقة يبلغ طولها 950 مترًا وعرضها 80 مترًا، ويتكون من عدة طوابق تسهم في تفويج الحشود بكفاءة عالية. تصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 300 ألف حاج في الساعة، ما يُقلل من الازدحام ويُيسر أداء شعيرة رمي الجمرات بأمان، في أوقات الذروة.

ويحتوي الجسر على تقنيات متطورة لإدارة الحشود، تشمل كاميرات مراقبة، أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الكثافات، ومداخل ومخارج متعددة، وسلالم كهربائية، وممرات للطوارئ، بالإضافة إلى نظام تبريد يعتمد على الرذاذ المائي، ومرافق خدمية كالإسعاف والدفاع المدني، ومناطق للراحة.

كما يُعد مسجد الخيف من أبرز المعالم الدينية في منى، إذ يُروى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى فيه. تبلغ مساحته 23.500 متر مربع، ويتسع لأكثر من 27 ألف مصلٍّ، وله 4 مآذن و9 أبواب رئيسة.

شهد مشعر منى عبر العصور رعاية متواصلة، لكن التحول الكبير في خدمته وتجهيزه تم في عهد المملكة العربية السعودية، التي سخّرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج.

مشعر منى.. موطن للسكينة

مشعر منى ليس مجرد مكان، بل هو موطن للسكينة، وميدان لتجليات التقوى، حيث يعيش الحجاج أيامًا لا تُنسى من العبادة والخشوع، في بقعة تتنزل عليها الرحمة، ويُجسَّد فيها الإخلاص في أعظم شعائر الإسلام.