محمد الحصان يناشد أبناء طرابلس التمسك بلغة العقل: “التنازلات من شيم الكرام”

أخبار ليبيا 24

مصراتة 04 يونيو 2025

دعا محمد الحصان، آمر الكتيبة 603 مشاة وعضو قوة فض النزاع، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، كافة أبناء العاصمة طرابلس إلى ضبط النفس وتحكيم لغة العقل، في ظل ما وصفه بـ”التنافرات والتشاحنات” المستمرة منذ أسبوعين بين أبناء الوطن الواحد.

وقال الحصان في بداية منشوره:

“يعلم الجميع ما يحدث داخل العاصمة طرابلس على مدى أسبوعين من تنافرات وتشاحنات بين أبناء البلد الواحد”،

مشيرًا إلى أن هذه التوترات تهدد وحدة النسيج الاجتماعي وتمزق صفوف المجتمع داخل الأحياء.

جهود لاحتواء التصعيد

وأوضح الحصان أن جهوده ورفاقه متواصلة من أجل احتواء الموقف والتخفيف من حدة الاشتباكات، قائلاً: “حاولنا ولازلنا نصارع الأحداث نحن ورفاقنا، وأخمدنا على قدر ما استطعنا من التوتر الذي نشب بين أبناء البلد الواحد”.

وأضاف أن من “أهم شروط بناء الدول والمؤسسات هو التآخي والمحبة بين الناس”، مؤكدًا أنه “إن لم يتوافق المواطن، لن يهنأ الوطن”.

محمد الحصان “التنازلات ضرورة وطنية”

وشدد الحصان على أنه لا خيار أمام الأطراف المتنازعة إلا تقديم التنازلات، قائلاً: “فلا خيار اليوم أمام الأطراف المتنازعة إلا التنازلات، فهذا من شيم الكرام، لأنكم تعلمون بأن هذا التشبث سيجر المدينة وأهلنا إلى ما لا يُحمد عُقباه”.

نداء موجه إلى الضمائر

وفي رسالة مباشرة إلى الأطراف المتورطة في النزاع، قال الحصان: “أناشدكم وأشُد على أياديكم بأن تُحكموا لغة العقل، لأن الأمر أصبح شقاقًا بين الإخوة”، مشيرًا إلى أن “الأحداث التي تجري قد أنهكتنا وأنهكت النسيج الاجتماعي داخل الأحياء”.

وأكد في ختام رسالته أن المسار الذي اختاروه هو “مسار حقن دماء الليبيين”، داعيًا الجميع إلى العمل من أجل “أن ينعم الجميع بالأمن والأمان”.

ختم بالدعاء والرجاء

اختتم الحصان منشوره بالدعاء قائلاً:



“نسأل الله أن يُلهمنا الصبر على ما ابتلانا، وأن يهدي نفوسكم، وأن يُصلح حالكم، وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم”.